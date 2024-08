Conselho de Ética da Câmara remarca análise do pedido de cassação de Glauber Braga para quarta

Glauber Braga responde a uma ação apresentada pelo Novo ao colegiado. O deputado é acusado de quebra de decoro por ter agredido fisicamente um militante do Movimento Brasil Livre (MBL). Em 16 de abril, o parlamentar se envolveu em um conflito com pessoas ligadas ao movimento no Congresso e expulsou um homem aos chutes do local. Na semana seguinte, o partido protocolou o pedido de cassação.

O deputado do PSOL nega as alegações da representação e diz que a iniciativa visa constrangê-lo. “Estão juntinhos: MBL, Partido Novo, PL, tentando constranger os seus inimigos políticos, mas não vai colar. Nós não vamos retroceder nas nossas posições”, afirmou Braga em vídeo publicado no X (antigo Twitter), no mesmo dia da agressão.