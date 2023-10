CPI dos Atos Antidemocráticos do DF livra Bolsonaro e vai propor indiciamento de mais de 100 pessoas

BRASÍLIA – A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) vai propor o indiciamento de mais de 100 pessoas, número superior ao da CPMI do 8 de Janeiro do Congresso Nacional, mas vai livrar nomes como o do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador do DF, Ibaneis Rocha. O ex-ministro do GSI de Lula, general G.Dias, não será poupado pela comissão.

Na semana passada, a CPMI do Congresso aprovou o relatório da senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que sugeriu que o ex-presidente e o núcleo duro do governo anterior respondam por crimes contra o Estado Democrático de Direito.

“(A CPMI do Congresso) fez um bom trabalho. O relatório é bem pesado, com densidade, e foi feita uma boa investigação. Espero que o Ministério Público se debruce sobre o documento e ofereça as denúncias pelos crimes apontados”, afirmou ao Estadão o presidente da CPI do DF, o deputado distrital Chico Vigilante (PT), para quem o relatório de Eliziane Gama não apresentou qualquer erro.

O presidente do colegiado, deputado Chico Vigilante (PT-DF), à direita, durante depoimento do ex-ministro do GSI, general G. Dias Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO - 22/06/23

Segundo Vigilante, Bolsonaro não estará na lista de pedidos de indiciamento da CPI da Câmara do DF. “A gente não se debruçou sobre o comportamento dele, deixamos isso a cargo da CPMI do Congresso”, justificou o parlamentar.

Bolsonaro foi apontado como “mentor intelectual” dos ataques pelo relatório de Eliziane Gama, que atribui ao ex-presidente quatro crimes, cujas penas máximas, somadas, chegam a 29 anos de prisão. Ao todo, ela pediu o indiciamento de 61 pessoas.

Para o relator da CPI da CLDF, deputado Hermeto (MDB), o relatório aprovado pela comissão do Congresso foi político. “Ele foi contaminado pela guerra ideológica entre a direita e a esquerda. No meu relatório eu não vou deixar ser contaminado. Quem tiver que ser indiciado vai ser indiciado, pois no transcorrer do relatório eu vou ter elementos suficientes para pedir o indiciamento”, disse.

Continua após a publicidade

Ibaneis Rocha

Outro nome que ficará de fora da lista de indiciamento é o do governador Ibaneis Rocha (MDB) – a Câmara Legislativa do DF evita até mesmo o citar nas sessões. “Não (vamos avançar na investigação sobre o Ibaneis) porque, em função da separação dos Poderes locais e tudo, a gente não tem poder para investigar”, alega o parlamentar, apesar de outras CPIs estaduais já terem investigado e pedido indiciamento de governadores.

Ibaneis chegou a ser afastado do cargo após a invasão dos golpistas nas sedes dos Três Poderes. O chefe do Executivo distrital recebeu alertas do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no dia anterior aos ataques, os ignorou e não reforçou as forças de segurança. Ao contrário, mandou abrir a Esplanada.

Em troca de mensagens com o ex-senador Luiz Estevão, Ibaneis disse que tirou uma “soneca” no 8 de janeiro.

O governador do DF, Ibaneis Rocha, e o ministro da Justiça, Flávio Dino; ambos serão poupados da CPI da Câmara do DF Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Apesar da pressão de deputados distritais bolsonaristas, Flávio Dino também deverá ficar de fora da lista de indiciados.

Militares

Continua após a publicidade

Poupados do relatório de Eliziane Gama, os militares ligados ao governo Lula não deverão escapar da Comissão distrital, apurou o Estadão. São os casos dos generais Gonçalves Dias, o G. Dias, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e Gustavo Henrique Dutra de Menezes, chefe do Comando Militar do Planalto durante os ataques golpistas.

Já os policiais ligados à cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deverão ter a sugestão de indiciamento relativizada. O deputado Hermeto é subtenente da PM-DF e atua para aliviar a culpa dos agentes.

Com base em investigação da Polícia Federal, Eliziane apontou dolo na atuação dos policiais militares no 8 de janeiro. “Atuaram em unidade de desígnios para permitir que os manifestantes rompessem com facilidade todos os obstáculos que lhe eram impostos, de modo a invadir os edifícios dos Três Poderes da República”, escreveu. Hermeto vê apenas negligência, segundo interlocutores.