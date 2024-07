Hoje sabemos que os tais interesses econômicos que impulsionavam o engajamento do Brasil com a Venezuela, endossando a trajetória de abusos políticos cometidos naquele país, eram os negócios privilegiados que empresas brasileiras, em especial empreiteiras, tinham com o regime chavista. A Operação Lava Jato, que eliminou essa variável, e o impeachment de Dilma, em 2016, inauguraram uma fase de afastamento entre o Brasil e o país vizinho.

O isolamento não ajudou a tirar a Venezuela da rota do autoritarismo e, por esse motivo, o governo Lula fez bem em reatar os laços diplomáticos com o país. Mas os interesses brasileiros e o contexto geopolítico envolvendo a Venezuela mudaram. O país já não está mais sob influência de Lula, se é que algum dia esteve, e sequer serve como instrumento para o Brasil se contrapor aos Estados Unidos (tática admitida por Amorim em seu livro). Esse papel agora cabe à Rússia e à China, que passaram a dar as cartas em Caracas e que são os que mais têm a perder com uma troca de governo. O que ainda poderia impelir a diplomacia lulista a ser condescendente com a continuidade da Venezuela como um país-problema? Nada. Ao contrário, tudo o que Brasil faz é sofrer as consequências da instabilidade venezuelana, com o fluxo de refugiados e com ameaças de guerra na nossa fronteira. Só sobrou a roupagem ideológica, mas nenhum interesse real que ela possa “vestir”. Já passou da hora de o Brasil de Lula despir-se dela e assumir o manto do pragmatismo na relação com a Venezuela.