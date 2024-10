Boulos cobra que Nunes abra conta bancária; saiba quanto cada um declarou em depósitos ao TSE

BRASÍLIA - O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) desafiou o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) a quebrar o sigilo bancário no debate da Band realizado na noite desta segunda-feira, 14. No registro de candidatura feito ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes declarou ter R$ 1.823.742,88 em depósitos bancários, enquanto Boulos disse ser detentor de R$ 12.692,87.

Os candidatos Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) durante o debate da Band realizado nesta segunda-feira, 14 Foto: Taba Benedicto/Estadão

Antes de se tornar prefeito de São Paulo, em 2021, e vereador de São Paulo, em 2013, Nunes construiu uma carreira empresarial no setor de tratamentos fitossanitários. O maior depósito declarado ao TSE foi um fundo de investimento do Banco XP de R$ 1.139.295,48.

Boulos por sua vez, era professor universitário e uma liderança do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) antes de assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados, em 2023. O depósito bancário de maior valor do candidato do PSOL é uma aplicação de renda fixa no banco Santander de R$ 11.876,87.

PUBLICIDADE “Eu quero te fazer um desafio aqui. Eu sou professor e, hoje, deputado federal. Minha vida financeira é limpa. Já que você está falando e colocou questões de trabalho e está dizendo que com você está tudo certo, eu abro agora o meu sigilo bancário da minha conta. Você abre o seu?”, indagou Boulos. Nunes não respondeu se iria ou não aceitar o desafio de Boulos e acusou o candidato do PSOL de estar desesperado com os indicativos das últimas pesquisas de intenção de voto. “Chega a beirar o ridículo. Ele está desesperado. 58% de rejeição. Não vai ganhar nada, vai perder mais uma”, respondeu o prefeito, em referência à pesquisa do Datafolha divulgado no último dia 10.

Leia mais Leia o contrato da Enel citado no debate da Band entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos