Lewandowski recebe cargo de ministro das mãos de Dino e dá posse à nova equipe

BRASÍLIA – O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, recebeu o cargo nesta quinta-feira, 1º, das mãos do antecessor, o senador e futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino. O novo titular da pasta foi empossado mais cedo nesta quinta em cerimônia no Palácio do Planalto. A transmissão de cargo no Palácio da Justiça segue um rito protocolar, mas contou com discursos dos dois e o anúncio oficial da nova equipe que vai compor a pasta.

“Estou recebendo o bastão de Vossa Excelência, estamos no mesmo time, fazemos parte do mesmo governo e continuarei as políticas da sua excelente equipe. Não estamos fazendo uma transição. Estamos fazendo uma continuidade”, afirmou Lewandowski.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, abraça o antecessor, Flávio Dino, no Palácio do Planalto Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

PUBLICIDADE Dino atuará até o dia 7 de fevereiro como senador, cargo para o qual foi eleito em 2022. O ex-ministro vai apresentar cinco projetos de lei neste período. No dia 22 do mesmo mês, está marcada a sua posse no STF, quando deverá romper os laços com o governo Lula e a política. Lewandowski afirmou que a nova equipe da Justiça deverá ter em mente que são “servidores do povo brasileiro” e que a missão do órgão está descrita na Constituição. O ministro manteve seis secretários nomeados pelo antecessor no segundo escalão da pasta, além de assessores especiais e diretores de entidades que foram mantidos nos cargos.

O ministro da Justiça promoveu a advogada Sheila Carvalho do cargo de assessora especial para secretária de Acesso à Justiça e remanejou Marivaldo Pereira dessa área para o cargo de adjunto da Secretaria Executiva, que ficará sob o comando de Manoel Carlos de Almeida. Outros nomes, como Mário Sarrubbo na Secretaria de Segurança Pública, já haviam sido anunciados.

A despeito da campanha mobilizada pela primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, para que a representação feminina aumentasse no Ministério da Justiça, Lewandowski nomeou apenas seis mulheres. O segundo escalão da pasta é composto por 18 cargos, entre secretários, assessores especiais, chefe de gabinete e diretores-gerais das Polícias Federal e Rodoviária Federal.

Confira a nova equipe do Ministério da Justiça

Ana Maria Neves - Chefe de Gabinete

Manoel Carlos de Almeida Neto - Secretário-Executivo

Marivaldo Pereira - Secretário-Executivo Adjunto

Jean Uema - Secretário Nacional de Justiça

Mario Sarrubbo - Secretário Nacional de Segurança Pública

Wadih Damous - Secretário Nacional do Consumidor

André Garcia - Secretário Nacional de Políticas Penais

Marta Rodrigues de Assis Machado - Secretária Nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos

Elias Vaz - Secretaria Nacional de Assuntos Legislativos

Sheila de Carvalho - Secretária de Acesso à Justiça

Estela Aranha - Secretária de Direitos Digitais

Andrei Augusto Passos Rodrigues - Diretor-Geral da Polícia Federal

Antônio Fernando Oliveira - Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal

Assessores Especiais:

Tamires Sampaio (Coord. Programa Nacional de Segurança Pública)

Elizeu Soares Lopes (Coord. Participação Social e Diversidade)

Lilian Manoela Melo

Marcelo Pimentel de Oliveira

Marco Antônio Riechelmann

O novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ao lado do antecessor Flávio Dino Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Dino diz ter traços em comum com Lewandowski

Na cerimônia, Dino disse compartilhar “traços em comum” com Lewandowski. O ex-ministro fez uma série de elogios às credenciais do sucessor e disse que ambos compartilham do “patriotismo autêntico”, que foi descrito por ele como a defesa da soberania dos mais pobres. O agora senador e futuro membro do STF ainda afirmou que o Ministério da Justiça faz a defesa da democracia.

“Sé há democracia quando há justiça social. Só há democracia quando há oportunidade para todos”, disse Dino. “Só se tem serviço social com Estado forte e serviço público forte”, defendeu o senador que vestirá a toga de ministro do STF.