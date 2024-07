Lula diz que Janja o instruiu para fala a pessoas com deficiência: ‘Essa gente tem sensibilidade’

BRASÍLIA E SÃO PAULO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira, 17, que foi instruído por sua mulher, Rosângela da Silva, a Janja, para escolher bem as palavras para o discurso de encerramento da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília.

“Quando vim falar aqui, a Janja me alertou de uma coisa. Ela falou: ‘Amor, tome cuidado com cada palavra que você vai falar, porque essa gente tem a sensibilidade aguçada’”, disse o presidente.

“Então, eu decidi ler para não falar nenhuma palavra que possa me criar problemas. Também, se eu falar alguma palavra, vocês sabem que nesse assunto vocês são os especialistas. Vocês sabem que eu sou um analfabeto e preciso aprender muito com vocês para a gente aprender a cuidar de vocês com o carinho e com o respeito que é necessário”, afirmou Lula.

Lula foi orientado por Janja para não repetir gafe envolvendo pessoas com deficiência Foto: Wilton Junior/Estadão

Gafe de Lula a pessoas com deficiência

Desde janeiro de 2023, quando assumiu o terceiro mandato presidencial, Lula tem acumulado deslizes em declarações públicas. Ao menos duas gafes foram consideradas capacitistas pela comunidade das pessoas com deficiência. Em abril de 2023, durante um evento sobre as ações do governo federal para conter a violência nas escolas, o petista se referiu a pessoas com transtornos mentais como “pessoas com problema de desequilíbrio de parafuso”.

PUBLICIDADE “A OMS (Organização Mundial da Saúde) sempre afirmou que na humanidade deve haver 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, significa que temos quase 30 milhões de pessoas com problema de desequilíbrio de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça”, afirmou o presidente, relacionando esse contingente da população com a ocorrência de episódios violentos em escolas.

Em setembro de 2023, às vésperas de fazer uma cirurgia no quadril, Lula disse que não gostaria de ser fotografado utilizando os equipamentos de apoio. “Significa que vocês não vão me ver de andador, muleta, vocês vão me ver sempre bonito”, disse.

A declaração provocou reação da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), que repreendeu o presidente. “Caminhar, seja com andador, muleta ou cadeira de rodas não enfeia ninguém, tampouco subtrai o potencial do ser humano”, afirmou a senadora, que é tetraplégica desde os 26 anos.

Gafes de Lula em 2024

Dirigindo-se a mulheres, o presidente soma ao menos quatro gafes desde o início de 2024. Nesta terça-feira, 16, o presidente afirmou, durante uma reunião com ministros e empresários, que era “inacreditável” o aumento da violência doméstica após jogos de futebol, mas acrescentou, em seguida: “Se o cara é corintiano, tudo bem”.

Em junho, o presidente sugeriu que uma beneficiária do programa Minha Casa, Minha Vida “parasse de ter filhos”. Em maio, ao anunciar medidas de socorro após as enchentes no Rio Grande do Sul (RS), Lula afirmou que máquinas de lavar eram “muito importantes para as mulheres”.

Em fevereiro, durante uma cerimônia na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, ele elogiou o desempenho acadêmico de uma estudante negra dizendo que, ao avistá-la, não soube se ela era “cantora”, “namorada de alguém” ou mesmo “percussionista”, pois, segundo ele, “afrodescendente assim gosta de um batuque de um tambor”.