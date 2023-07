Lula lamenta explosão em Palotina e coloca governo à disposição para ajudar

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a explosão em uma cooperativa agroindustrial de Palotina, no interior do Paraná, que deixou oito mortos e 11 feridos na tarde desta quarta-feira, 26. Em uma postagem feita nas suas redes sociais, nesta quinta-feira, 27, Lula prestou condolências aos familiares das vítimas e disse que irá colocar o governo federal à disposição para ajudar “no que for necessário”.

Presidente disse que governo federal esta à disposição de ajudar "no que for necessário"

“Soube com tristeza da explosão em uma cooperativa de agroindustrial de Palotina, no Paraná, que deixou pelo menos oito mortos e vários feridos. Gostaria de manifestar meus sentimentos e minha solidariedade aos trabalhadores e seus familiares, bem como a disposição do governo federal para auxiliar no que for necessário”, disse o presidente.

A explosão aconteceu em uma cooperativa agroindustrial da empresa C.Vale, em Palotina, a 600 km de Curitiba. Sete pessoas morreram no local e uma foi a óbito após ser transferida para um hospital em Cascavel, cidade próxima. Outros 11 feridos estão sendo atendidos em hospitais da região e uma vítima está desaparecida. Segundo o governo do Paraná, sete vítimas fatais tinham nacionalidade haitiana e uma era brasileira.

Explosão de silo agroindustrial deixou oito mortos e 11 feridos no Paraná

A causa do acidente ainda não foi esclarecida. Conforme apurou o Estadão, a explosão aconteceu em um silo que estava sendo usado para armazenar milho, próximo ao centro da cidade. O local da detonação teria ocorrido em um túnel de transporte, enquanto alguns funcionários da cooperativa estavam fazendo uma manutenção. O estrondo foi ouvido a quilômetros de distância e provocou a quebra de vidros de janelas de imóveis em bairros próximos.

Autoridades políticas lamentam tragédia

Logo após a explosão, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), disse nas suas redes sociais que o Corpo de Bombeiros do Estado foi mobilizado para atender as vítimas do acidente. Segundo o governador, a orientação do governo é de que as equipes continuem atuando para garantir um pronto atendimento aos feridos. No Twitter, o senador Sergio Moro (União-PR) prestou condolências aos familiares das vítimas e classificou o acontecido como um “terrível acidente”.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, prestou sentimentos de pesar às famílias das vítimas da explosão, e afirmou que o maior propósito da sua pasta é “buscar melhores condições para os trabalhadores do agro”.

A presidente do Partido dos Trabalhadores e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PT-PR) prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, e destacou que ainda há desaparecidos no local.

O deputado federal Nelsinho Padovani (União-PR) disse nas suas redes que acompanhou as notícias do acidente “com grande pesar. Integrante da Frente Parlamentar Mista dos Técnicos Agrícolas na Câmara dos Deputados, Padovani prestou solidariedade e orações às vítimas e os seus familiares.