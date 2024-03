Lula pode vetar fim da ‘saidinha’ dos presos? Veja o que ocorre após aprovação do Congresso

BRASÍLIA - A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 20, o projeto de lei que acaba com a “saidinha” em datas comemorativas. O projeto agora vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pode vetar trechos ou a íntegra da proposta.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode vetar o projeto de lei que restringe as saidinhas temporárias, aprovado na Câmara nesta quarta-feira, 20 Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O projeto, que passou de forma simbólica pela Câmara, prevê o benefício da "saidinha" apenas para detentos inscritos em cursos profissionalizantes ou que cursem os ensinos médio e superior, somente pelo tempo necessário para essas atividades. Atualmente, o benefício é concedido para detentos que tenham cumprido ao menos um sexto da pena, no caso de primeira condenação, e um quarto, quando reincidentes. As saídas temporárias ocorrem até cinco vezes por ano e não podem ultrapassar o período de sete dias.

Com a aprovação da proposta pela Câmara, o texto depende da sanção de Lula para entrar em vigor. O presidente tem quatro opções: vetar partes do projeto, vetar todo o texto, sancionar a íntegra da proposição ou não tomar uma decisão em 15 dias úteis, o que faria com que o projeto fosse aprovado de forma tácita.

Caso o presidente opte por excluir partes do projeto de lei, apenas as partes que não foram barradas por Lula entrarão em vigor. Se o petista decidir vetar todo o projeto, a proposta não terá efeito jurídico. Por outro lado, caso haja uma sanção completa do texto, a proposição passará a valer na forma em que foi aprovada pela Câmara.

Já a sanção tácita ocorre quando o presidente não toma uma decisão no prazo de 15 dias úteis após a aprovação do texto pelo Congresso Nacional. O movimento está previsto no artigo nº66 da Constituição Federal, que estabelece que o silêncio do chefe do Executivo significa que não há uma oposição do Palácio do Planalto sobre a nova lei.

Congresso pode derrubar veto do presidente

Caso Lula opte por vetar todo o projeto ou apenas alguns trechos, a Presidência terá que informar, em 48 horas, as justificativas para o corte para o Congresso. O Legislativo, por sua vez, poderá derrubar a decisão do presidente em até 30 dias.

Para que isso aconteça, o Senado e a Câmara devem fazer uma sessão conjunta para decidir se derrubam ou não o veto presidencial. Para que a decisão do Executivo seja anulada, é necessário o apoio de 257 deputados e 41 senadores.

Em dezembro do ano passado, o Congresso derrubou 13 vetos do petista. Uma das decisões anuladas foi o que impedia o prevalecimento do marco temporal das terras indígenas, que foi aprovado pelo Legislativo no ano passado e se tornou a maior derrota do terceiro mandato de Lula até então.

Decisão sobre veto coloca Lula em uma ‘encruzilhada’

No mês passado, quando o Senado aprovou a restrição da “saidinha” dos presos, a Coluna do Estadão revelou que Lula a decisão sobre um possível veto ao projeto de lei coloca o petista em uma “encruzilhada”.

A base governista acredita que a maioria dos eleitores de Lula é favorável à limitação da saída dos presos e avaliam que, caso Lula seja contra a mudança, a baixa aprovação do governo na área da segurança pública pode ser agravada.