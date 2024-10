Na eleição passada, foi a vez de Sérgio Moro, já senador eleito, tentar a mesma manobra ao acusar o PT e tentar se apropriar da ordem para transferir a cúpula da facção para o sistema prisional federal. Acabou desmentido por Gakyia, que sempre foi avesso ao uso político do combate ao crime organizado, pois entende que esta deve ser uma luta suprapartidária. “Nos entristece saber que políticos e até um ex-juiz alterem a verdade para tentar obter algum ganho político dessa história. No final dessa história fiquei com o ônus da operação, pois o PCC sabe que sou o ‘único’ responsável por ela e os políticos com o bônus”, disse.

É preciso voltar ao distante ano de 1989 para encontrar um precedente semelhante ao de Tarcísio. No dia do segundo turno da eleição presidencial daquele ano, quando Lula concorria com Fernando Collor, os policiais da equipe do investigador Oscar Matsuo, do Deic, cercaram o cativeiro onde era mantido o empresário Abílio Diniz, no Jabaquara. O refém foi libertado e os sequestradores, presos. Eram todos integrantes de grupos da extrema-esquerda: o ERP argentino, o MIR chileno e as FPL salvadorenhas.

Um delegado resolveu, então, vestir camisetas do PT nos sequestradores antes de os apresentar à imprensa. Mas o fez sem o conhecimento do governador Orestes Quércia. O partido e Lula não tinham nenhuma relação com a turma. Ao seguir pelo mesmo caminho, a instrumentalização para fins políticos da luta contra o crime organizado, Tarcísio busca colocar a camiseta do PCC na esquerda. Não é assim que se combate o PCC. Se fosse verdadeiro o vínculo de Boulos com a facção, o lugar para tal informação estar seria um inquérito e um pedido de prisão. E não na boca de um governador no dia da eleição.