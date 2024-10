Quem está à frente em São Paulo? Veja os resultados das pesquisas da véspera das eleições 2024

As pesquisas Datafolha e Quaest divulgadas neste sábado, 5, véspera da eleição, apontam um cenário indefinido na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Ambos os levantamentos mostram Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) empatados tecnicamente, em uma disputa acirrada pelas duas vagas no segundo turno.

Como mostrou o Estadão, embora as pesquisas sejam úteis para diagnosticar a conjuntura política, elas não devem ser vistas como uma tentativa de prever o resultado final das urnas, pois o contexto político é dinâmico e o voto dos eleitores é influenciado por fatores que as pesquisas muitas vezes não conseguem captar, especialmente aqueles que surgem nos momentos finais do pleito. A única pesquisa que tem o objetivo de alcançar o resultado das urnas é a de boca de urna, que não será feita este ano.

A AtlasIntel, que aplica questionários online, traz um cenário diferente do Datafolha e da Quaest, que realizam pesquisas presenciais: ela projeta Boulos e Marçal no segundo turno.

Datafolha: Boulos tem 29% dos votos válidos; Nunes e Marçal, 26%

A pesquisa Datafolha traz Boulos com 29% dos votos válidos, seguido por Nunes e Marçal, ambos com 26%, um empate técnico triplo dentro da margem de erro, de dois pontos porcentuais. Os votos válidos são aqueles que realmente determinam o resultado de uma eleição, pois excluem os votos brancos e nulos. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) tem 11% neste último levantamento do Datafolha antes da votação, enquanto o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) soma 4% e a economista Marina Helena, do Novo, figura com 2% de menções. Bebeto Haddad (DC), Ricardo Senese (UP), Altino (PSTU) e Pimenta (PCO) não pontuaram.

O Datafolha ouviu 2.052 eleitores da capital paulista entre os dias 4 e 5 de outubro – ou seja, deve capturar parte da polêmica envolvendo Marçal, que usou um laudo falso para acusar Boulos de ter sido internado por uso de cocaína. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-05101/2024.

O cenário manteve-se estável em relação ao levantamento anterior, divulgado na quinta-feira, 3, quando Boulos também tinha 29% dos votos válidos e Nunes e Marçal apareciam com 26% cada. Tabata Amaral, por sua vez, marcava 12%, e Marina Helena tinha 3%.

Faltando um dia para a votação, Marçal manteve sua rejeição nas alturas: 53% dos eleitores não votariam de jeito nenhum no influenciador, diz o Datafolha. O percentual se manteve o mesmo em relação ao último levantamento do instituto. A rejeição do Boulos também não mudou, segue em 38%, e a de Nunes oscilou dois pontos porcentuais para para cima e agora está em 25%.

Num segundo turno entre Nunes e Boulos, o prefeito venceria com 52% contra 37% do líder sem-teto, mesmo patamar da pesquisa anterior. Já num eventual segundo turno entre Nunes e Marçal, o emedebista também levaria a melhor: ele registra 55% contra 29% do ex-coach, segundo o Datafolha. Entre Boulos e Marçal, o psolista marca 48% e o influenciador, 38% (na última pesquisa, eram 48% contra 36%).

Na pesquisa, a vantagem de Marçal sobre Nunes no eleitorado bolsonarista diminuiu: foi de 25 para 17 pontos porcentuais. Faltando um dia para a eleição, o influenciador agora pontua 51% entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto Nunes tem 34%. Veja detalhes da pesquisa aqui.

Quaest: Boulos tem 29% dos votos válidos; Nunes, 28%; e Marçal, 27%

A Quaest mostra Boulos com 29% dos votos válidos, seguido pelo prefeito Ricardo Nunes, com 28%, e pelo influenciador Pablo Marçal, com 27%. Assim como o Datafolha, os índices apontam para empate técnico triplo dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais.

Em um segundo grupo de candidatos, Tabata tem 10%, Datena aparece com 4% e a economista Marina Helena marca 2%. Os demais candidatos não pontuaram na pesquisa. O levantamento foi realizado de forma presencial com 2.400 eleitores entre 4 e 5 de outubro, e possui uma margem de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-01150/2024. Veja detalhes da pesquisa aqui. Atlas: Boulos tem 32,3% dos votos válidos; Marçal, 30%; Nunes, 20% Na pesquisa AtlasIntel, Boulos tem 32,3% dos votos válidos e Marçal tem 30%. O atual prefeito aparece atrás, com 20%. Já Tabata marcou 10,5%, enquanto Marina Helena tem 3,6%. Datena marcou 2,8%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A Atlas entrevistou virtualmente 2.500 eleitores paulistanos entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro, com um nível de confiança de 95%. O registro no TSE segue o protocolo 19.259.002/0001-28.

Na simulação do segundo turno, Marçal vence Boulos por 43% a 42%, com 17,5% de votos brancos, nulos e indecisos. O ex-coach também vence Nunes por 36% a 34%, com 30% de brancos, nulos e indecisos. Tabata vence Marçal por 48% a 40%. Já o atual prefeito vence o líder sem-teto por 46% a 37%. Boulos, por sua vez, perde em todos os cenários projetados. Veja detalhes da pesquisa aqui.