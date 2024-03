Enquanto testemunhas como Freire Gomes e Baptista Júnior contaram detalhes da tentativa de golpe, investigados no máximo argumentaram desconhecimento ou disseram não ter posição suficientemente relevante para levar adiante a proposta. Não houve quem defendesse que o presidente jamais faria isso, mas apenas respostas como “não participei”, “não fiquei sabendo”, “não fui nessa reunião”. E os silêncios, claro, com o de figuras como o próprio ex-presidente, de Braga Netto, de Augusto Heleno e de Marcelo Câmara, que optaram por exercer um direito que a lei lhes assiste. Nenhum desses veio a público ainda se manifestar sobre o teor das oitivas.

De outro lado, a PF reuniu uma série de indícios que vão se somando na construção da história por trás do quase golpe de Estado que o Brasil sofreu. As diversas reuniões realizadas para tratar do tema, recados explícitos em um encontro ministerial gravado, a reunião com os embaixadores para detonar as urnas, a armação de uma live com um argentino para reforçar as teorias da conspiração e a certeza de que a solução para impedir Lula de tomar posse estaria em uma GLO, um estado de defesa ou estado de sítio, medidas previstas na Constituição mas que nunca poderiam ser usadas com esse objetivo.

Enquanto nos bastidores a trama acontecia longe das vistas da população, externalidades dessa tentativa puderam ser acompanhadas naquele mesmo período. A falta de reconhecimento do resultado pelo presidente, um discurso enviesado no Alvorada, os acampamentos financiados que não eram desmontados nos quartéis, a invasão da sede da PF e os ataques de terror com carros e ônibus incendiados em Brasília no dia 12 de dezembro, a bomba no acesso ao aeroporto da capital no dia 24 de dezembro e, por fim, os ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro.

Argumentar, juridicamente, que tudo isso não passava de mera cogitação é tarefa das mais difíceis. Resta apenas o discurso político que muitos aliados fazem por gratidão ou por votos bolsonaristas, mesmo sabendo que o futuro do líder de seu campo parece cada vez mais indicar pela condenação e a prisão. Um presidente que no longínquo 1999 disse que ao tomar posse “daria golpe no mesmo dia”, parece ter tentado subverter a ordem até o último dia de seu mandato, ou uma semana depois de deixar o poder. Foi quando, dos Estados Unidos, viu que o fracasso do 8 de janeiro destruiu a última esperança de virar a mesa.