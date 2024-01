Ricardo Nunes dá dicas culturais: livro clássico sobre estratégia e música de Chitãozinho e Xororó

BRASÍLIA – O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), prepara-se para a batalha da reeleição. E para a “guerra” pelos votos dos eleitores, o chefe do Executivo municipal traz ensinamentos de um clássico da literatura que mostra o caminho da vitória em todas as espécies de conflitos. Personagem desta semana na série do Estadão “Para Ver, Ouvir e Pensar”, o prefeito também sugere um filme estrelado por Will Smith e uma canção brasileira que embala telenovelas queridinhas do público.

Veja a seguir o que o prefeito indica:

Um livro

O prefeito Ricardo Nunes escolhe uma obra clássica mundial como indicação de leitura. O livro “A Arte da Guerra”, atribuído ao general militar chinês Sun Tzu, discute os aspectos da guerra em uma linguagem poética e didática, que mostra como percorrer a vitória em diversos tipos de conflito. A obra é considerada um ícone da estratégia e citada costumeiramente para a resolução de desafios cotidianos.

Livro 'A Arte da Guerra', indicado pelo prefeito Ricardo Nunes Foto: Reprodução/Estadão

Leia também Tabata Amaral dá dicas culturais: pagode de Thiaguinho e série sobre a periferia paulistana

Uma música

PUBLICIDADE Nunes indica uma música brasileira que ecoou nos últimos meses nos lares brasileiros. Lançada em 2004, “Sinônimos”, interpretada por Chitãozinho e Xororó, foi tema da abertura da telenovela Terra e Paixão (2023), da TV Globo, e fez parte da trilha sonora de outras produções como A Escrava Isaura (2004) e A Favorita (2008). A música sertaneja fala sobre amor como um mistério que vale a pena ser descoberto e vivido. Quem tem amor na vida, tem sorte

Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte

Ninguém sabe dizer onde a felicidade está

Publicidade

Um filme

O filme indicado pelo prefeito da capital paulista trata sobre esperança sobre dias melhores. A produção cinematográfica “À procura da felicidade” se inspira em fatos reais da vida do empresário Chris Gardner, que ficou sem emprego, sem dinheiro, foi morar em abrigos até entrar no mundo dos negócios como um estagiário sem remuneração.

Ficha técnica:

Música: Sinônimos (Chitãozinho e Xororó)

Filme: À procura da felicidade

Livro: A Arte da Guerra