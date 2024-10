TSE julga recurso de Ciro Gomes que pede parcelamento de multa por ataques a Eunício Oliveira

Durante a corrida eleitoral ao governo do Estado em 2014, Ciro — na época secretário de Saúde no governo de seu irmão, Cid Gomes — fez publicações no Facebook sugerindo que Eunício, que era naquele momento, candidato ao governo do Estado, queria “comprar o governo do nosso Ceará com dinheiro sujo” e tinha enriquecido com “contratos obscuros com a Petrobras e outras agências federais”, além de pertencer a um grupo que gasta “o dinheiro fácil da corrupção para tentar impedir a vitória do melhor projeto”.

A campanha de Eunício recorreu à Justiça Eleitoral e obteve o direito de resposta, que Ciro não concedeu no prazo estipulado de 48 horas, resultando na multa.