União Brasil confirma candidaturas de Luisa Mell, Zilu Camargo e influenciadores bolsonaristas em SP

A ativista Luisa Mell e a empresária Zilu Camargo, mãe da cantora Wanessa Camargo, foram confirmadas como candidatas a vereadoras pelo União Brasil em São Paulo. As duas tiveram suas candidaturas à Câmara Municipal oficializadas no último sábado, 20, durante convenção partidária da legenda.

PUBLICIDADE O União Brasil terá a ativista Luisa Mell, conhecida por seu trabalho em defesa dos animais, como sua principal puxadora de votos para a Câmara Municipal de São Paulo. No cenário mais otimista, a sigla, resultado da fusão entre DEM e PSL, espera conquistar dez vagas no Legislativo paulistano. Atualmente, possui sete cadeiras. “Minha condição com o partido era apoio para a causa animal e ambiental. Sábado, na coletiva de imprensa, Milton [Leite] condicionou apoio ao [prefeito Ricardo] Nunes à criação da secretaria de Proteção Animal e Proteção aos Mananciais. Duas pautas importantes para mim. Provavelmente devo concorrer à eleição”, disse Luisa Mell ao Estadão.

Luisa Mell e Zilu Camargo são apostas do União Brasil para a Câmara Municipal de SP Foto: Instagram / @luisamell e @zilucamargooficial

Os nomes de Luisa Mell e Zilu Camargo foram confirmados pelo presidente municipal do União Brasil em São Paulo, Milton Leite, ao Estadão. As candidaturas também constam na ata da Convenção Municipal do partido, anexada no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A pastora Sandra Alves também é uma das apostas do União Brasil para a Câmara Municipal, assim como a coordenadora nacional do Movimento Brasil Livre (MBL), Amanda Vettorazzo. Entre os nomes conhecidos que figuram na lista de candidatos ao Legislativo Municipal paulistano estão o comentarista Adrilles Jorge, que foi demitido da Jovem Pan após fazer um gesto que foi associado ao nazismo; o ex-deputado estadual Douglas Garcia, conhecido por ter atacado a jornalista Vera Magalhães nos bastidores do debate da TV Cultura em 2022; a oncologista e imunologista Nise Yamaguchi, que defendeu tratamentos sem eficácia na pandemia; e o empresário e youtuber Paulo Kogos.

Na mesma convenção, o União Brasil transferiu para a executiva municipal da sigla a competência de decidir se haverá coligação majoritária com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) ou com o influenciador Pablo Marçal (PRTB), ou mesmo se a legenda lançará candidatura própria à prefeitura da capital paulista.

“Delegou-se poder à comissão executiva municipal acerca dos destinos de qual candidatura a prefeito estaremos deliberando na próxima semana, se Deus quiser, ou o quanto antes possível”, afirmou Milton Leite, que também é presidente da Câmara Municipal de São Paulo.

Publicidade

Na última sexta-feira, 19, Leite e Nunes avançaram nas negociações para que o União Brasil apoie a reeleição do prefeito. Após reunião com o emedebista, o presidente da Câmara afirmou que o ambiente melhorou em “90%”. Leite evitou, porém, cravar a manutenção da aliança no pleito deste ano, dizendo que é preciso ainda “aguardar o andar da carruagem”.

A aliança entre Leite e Nunes estremeceu depois que o presidente da Câmara criticou, em entrevista à Coluna do Estadão, a falta de diálogo com o prefeito e ameaçou retirar seu apoio ao projeto de reeleição do emedebista.