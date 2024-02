Veja os governadores aliados de Bolsonaro que vão e que não vão ao ato na Paulista no dia 25

“Não tem impacto nenhum (a operação da PF). A Polícia Federal parece que não tem mais o que fazer do que ficar requentando os fatos. Estão procurando pelo em ovo. Jair Bolsonaro é um homem decente”, afirmou Mello em um vídeo publicado na terça-feira, 13.

O governador do Acre, Gladson Cameli, também justificou a sua ausência com uma viagem que fará para o Oriente Médio no período em que será realizada a manifestação. Durante as eleições de 2022, onde foi reeleito em primeiro turno para o comando do Estado com 56,7% dos votos, Cameli disse que não apoiar Bolsonaro seria um “prejuízo eleitoral muito grande”.

Porém, logo após o início do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o acreano trocou afagos com o petista, entregando uma cesta com produtos regionais para o mandatário durante uma reunião realizada com governadores no início da atual gestão. Em uma entrevista para a CNN no mês passado, Cameli disse que Lula “está sendo um bom presidente, como sempre foi desde o primeiro mandato”.