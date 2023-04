Veja o passo a passo de ministro do GSI no Planalto, do susto ao ver golpistas a encontro com Lula

BRASÍLIA - As câmeras de segurança do Palácio do Planalto captaram todos os passos do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, no dia da invasão por golpistas em 8 de janeiro. Trechos das imagens analisadas pelo Estadão mostram o general do Exército surpreso ao se deparar com extremistas no terceiro andar do Planalto e atônito ao ver os estragos na portaria principal do prédio.

Uma das primeiras imagens de G Dias, como é conhecido, foi registrada às 16h19. O general aparece dentro do elevador privativo de ministros. A porta se abre no terceiro andar, onde fica o gabinete do presidente da República. Do lado de fora, no corredor, golpistas andavam tranquilamente. G Dias parece se surpreender ao avistar os extremistas e recua. Não sai do elevador e aperta o botão para descer ao térreo.

Um minuto depois, às 16h20, a imagem do militar é captada por outra câmera, já no piso térreo do Planalto. Gonçalves Dias sai pela porta principal do palácio, onde ficam as máquinas de raio-x pelas quais passam os visitantes, e vai em direção ao exterior do prédio. Neste momento, o general olha para os lados e vê o local depredado. As imagens, que não têm áudio, também mostram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva gesticulando enquanto vê a situação do Planalto na noite do dia 8.

Momentos antes, um dos golpistas havia usado uma barra de ferro para bater em uma das máquinas de raio-x. Outro vândalo jogou duas cadeiras para fora do Planalto. Uma delas atingiu um homem que estava do lado de fora do Palácio.

O então chefe do GSI sai do prédio, caminha sozinho por cerca de 2 minutos e volta para o Planalto. Há um cone e barra de ferro e partes de móveis no chão. Gonçalves Dias reaparece às 16h29 no terceiro andar do edifício. Dois minutos depois, o militar e outros integrantes do GSI indicam a saída para golpistas vestidos de verde e amarelo.

Outros trechos dos vídeos mostram ainda Gonçalves Dias acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma vistoria no Planalto, às 21h26. Naquele dia, o petista estava em São Paulo e voltou a Brasília após a invasão.

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) entregou neste sábado, 22, registros de 33 câmeras do Palácio do Planalto. As imagens foram compartilhadas depois que a CNN teve acesso a trechos das gravações, que mostram servidores do GSI interagindo com os vândalos.

As câmeras flagraram golpistas acolhidos por militar no Planalto e tentativa de roubo a caixa eletrônico. Em outro momento, as imagens mostraram momentos de tensão entre os ministros do governo, Flávio Dino (Justiça), José Múcio (Defesa) e Rui Costa (Casa Civil).