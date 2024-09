Veja quando saem as novas pesquisas eleitorais sobre a disputa à Prefeitura de São Paulo

Duas novas pesquisas eleitorais sobre a corrida pela Prefeitura de São Paulo estão marcadas para serem publicadas nesta semana. Já registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), levantamentos do instituto RealTime Big Data, previsto para a próxima terça-feira, 3, e do instituto Datafolha, com expectativa de ser publicado na quinta-feira, 5, vão mostrar o cenário mais atualizado da disputa, que vem mudando de semana a semana na capital. As datas, no entanto, podem ser postergadas por decisão do contratante da pesquisas.

Datas previstas para a divulgação das próximas pesquisas eleitorais:

Instituto Real Time Big Data: terça-feira, 3 de setembro

terça-feira, 3 de setembro Instituto Datafolha: quinta-feira, 5 de setembro

A pesquisa mais recente, realizada em São Paulo pela Quaest, foi publicada na quarta-feira, 28, e também indicou um empate técnico entre os três postulantes ao cargo de prefeito. Boulos apareceu numericamente na liderança, com 22% de menções no cenário estimulado. Marçal e Nunes, com 19% das intenções de voto cada. Apesar da diferença de três pontos porcentuais entre a dupla e o deputado federal, os três estão dentro da margem de erro da pesquisa, o que os coloca em empate técnico na primeira colocação.

Essa foi a primeira pesquisa do instituto realizada após o início dos debates eleitorais. O levantamento anterior da empresa foi divulgado em 30 de julho e apontava, no principal cenário estimulado, para um empate triplo entre Nunes, com 20% de menções, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) e Boulos, com 19% cada.