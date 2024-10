Veja quando saem as próximas pesquisas para o segundo turno entre Nunes e Boulos em SP

Na reta final da corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, os principais institutos de pesquisa lançam nesta semana mais uma rodada de pesquisas sobre a intenção do voto do eleitorado paulistano no segundo turno na capital.

Os levantamentos registrados no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) são dos institutos Atlas, Paraná Pesquisas, Real Time Big Data, Quaest e Datafolha. Os próximos levantamentos, que vão a campo em intervalos diferentes devem medir os possíveis impactos das chuvas que atingiram a capital no final de semana. Apesar de a tempestade perder força e não alcançar o impacto previsto, milhares de paulistanos ficaram sem energia.

Ricardo Nunes e Guilherme Boulos em debate do Estadão e TV Record Foto: Werther Santana/Estadao

O número foi bem menor do que é da sexta-feira anterior, 11, quando cerca de 3,1 milhões de pessoas foram afetadas por um apagão, que persistiu ao longo da semana e se tornou assunto central dos debates e das propagandas eleitorais. As pesquisas, entretanto, não registraram mudança nas intenções de voto do atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) para o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Os levantamentos também podem medir uma possível repercussão das agendas públicas dos candidatos no último final de semana antes do pleito. Devido às chuvas, Boulos cancelou duas caminhadas que faria ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da vice da chapa, Marta Suplicy (PL) no sábado, 19. O ato acabou virando uma live ao lado de Lula.

Outro fator que poderá ser relevante nos resultados dos levantamentos são os debates eleitorais. Nunes e Boulos se enfrentaram no sábado, 19, no debate Estadão TV Record. Uma pesquisa qualitativa do Instituto Travessia, feita durante o evento, revela que, apesar do bom desempenho, o candidato do PSOL não consegue tirar votos do prefeito.

A primeira pesquisa a ser divulgada deve ser a produzida pela Atlas, nesta segunda-feira, 21. Segundo o registro na Justiça Eleitoral, o instituto foi a campo entre os dias 15 e 20 de outubro. Confira a data dos próximos:

Atlas: segunda-feira, 21 , com entrevistas de 15 a 20 de outubro;

, com entrevistas de 15 a 20 de outubro; Paraná Pesquisas: terça-feira, 22 , com entrevistas de 18 a 21 de outubro;

, com entrevistas de 18 a 21 de outubro; Quaest: quarta-feira, 23 , com entrevistas de 20 a 22 de outubro;

, com entrevistas de 20 a 22 de outubro; Real Time Big Data: quarta-feira, 23 , com entrevistas em 21 e 22 de outubro;

, com entrevistas em 21 e 22 de outubro; Datafolha: quinta-feira, 24 , com entrevistas de 22 a 24 de outubro

, com entrevistas de 22 a 24 de outubro Real Time Big Data: sexta-feira, 25 , com entrevistas em 23 e 24 de outubro

, com entrevistas em 23 e 24 de outubro Paraná Pesquisas: sexta-feira, 25, com entrevistas de 21 a 24 de outubro

