Informações de especialistas do setor, em poder do Palácio do Planalto, dão conta de que o Brasil é um dos países mais vulneráveis do mundo às invasões de hackers – somente em 2022 foram identificados 103 bilhões de casos – e virou uma potência do cibercrime. Os prejuízos que a economia brasileira sofre anualmente com ataques cibernéticos chegam à casa dos bilhões.

O documento preparado pelo BID servirá como base para o trabalho do Comitê Nacional de Cibersegurança, criado por Lula em dezembro. Composto por 25 integrantes, incluindo representantes do setor financeiro – uma das áreas mais sensíveis –, de empresas e de universidades, o colegiado ficará sob a responsabilidade do GSI e terá como missão propor medidas para coibir crimes virtuais contra a infraestrutura de comunicação e serviços essenciais, como o sistema financeiro, controle de tráfego aéreo e distribuição de energia.

O formato da Agência de Cibersegurança está sob análise. O desenho passará pelo crivo do comitê e a ideia é que um projeto de lei seja enviado ao Congresso, neste semestre. Mas já se sabe que enfrentará resistências.

A Polícia Federal reclamou da ausência da corporação no comitê, embora o Ministério da Justiça tenha assento no fórum de discussão. “O risco que se corre é de ineficiência das ações do colegiado por insuficiência de meios que não podem ser supridos por outras agências”, destacou a PF em nota, no fim de dezembro. Como se sabe, desde o início do governo há uma queda de braço entre o GSI, a PF e a Abin e o desafio do Planalto é unir todas essas pontas.