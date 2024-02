Agora, a ideia é promover sessões de debates sobre o assunto antes de qualquer análise do plenário. Na prática, Mourão atua para ganhar tempo, a fim de que o texto seja engavetado.

Um dos convidados por ele para a discussão no Senado é Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa no governo Dilma Rousseff e titular da Coordenação Política no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre outros postos ocupados. Aldo assumiu a Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo no lugar de Marta Suplicy e agora é visto pela cúpula do PT como um político que se aproximou do bolsonarismo.

Líderes do governo, por sua vez, planejam chamar os comandantes do Exército, Tomás Paiva; da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, e da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, para advogar a favor da PEC, além do ex-ministro da Defesa Nelson Jobim.