Piranhas: prainha no interior de SP registra ao menos 15 ataques

Por meio de nota, a prefeitura de Pereira Barreto afirma que, devido aos recentes ataques de piranhas na Praia-Pôr-do-Sol, o local ficará fechado para banhistas nos próximos dias.

De acordo com a Secretaria de Turismo, uma limpeza será feita no local. “Após os ataques, que tiveram início no sábado, a praia foi sinalizada com placas provisórias para evitar que os banhistas entrem na água. Placas definitivas já estão sendo confeccionadas para serem instaladas no local”, acrescenta.