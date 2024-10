Vai chover no fim de semana em SP? Veja a previsão

A cidade de São Paulo deve registrar chuva rápida e isolada na tarde de sábado, 26, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Para domingo, 27, a previsão indica sensação de frio e garoa. Nos últimos dias, pancadas de chuva provocaram estragos na capital e também outros municípios do Estado paulista.

PUBLICIDADE As fortes chuvas de quinta-feira, registradas com vendavais que chegaram a 100 km/h em algumas regiões do Estado, deixaram um rastro de quedas de árvores, destalhamento de residências e desabamento de estruturas em municípios paulistas. Na capital paulista, uma árvore caiu sobre uma casa na Rua Tenente Júlio Prado Neves, localizada no bairro do Tremembé, na zona norte. No momento do acidente, foram registrados ventos de 40 km/h.

Após registro de chuva em grande volume na madrugada, a sexta-feira, 25, amanheceu com céu encoberto e chuvisco. Ainda no decorrer do dia, as temperaturas permaneceram em elevação na capital. Há condições para chuva isolada e de curta duração.

“Não há expectativa de chuva forte, mas atenção em especial com a velocidade dos ventos, cujas rajadas podem alcançar os 70 Km/h, o que eleva o risco de queda de árvores”, alerta o CGE.

No sábado, os ventos mudam de direção a partir do meio da tarde, o que vai provocar a queda da temperatura. A noite será marcada por céu encoberto e garoa ocasional. O domingo começa e termina com sensação de frio e garoa.

Pedestre enfrenta chuva e uma forte ventania na zona norte da capital paulista na noite de quinta-feira, 24. Foto: Werther Santana/Estadão

Veja a previsão para os próximos dias:

Sábado: entre 18ºC e 27ºC;

Domingo: entre 16ºC e 19ºC;

Segunda-feira: entre 16ºC e 21ºC.

Conforme a Meteoblue, a partir de segunda-feira, 28, a temperatura começa a subir gradativamente. A expectativa é a de que a máxima chegue aos 26ºC na sexta-feira.

Buscas por desaparecidos

Três pessoas permanecem desaparecidas, segundo informou nesta sexta, 25, a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Equipes de resgate atuam na busca por sobreviventes.