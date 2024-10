Chuva: quais as recomendações para quem mora em condomínio?

A previsão é de temporal ao longo deste fim de semana em São Paulo, conforme a Defesa Civil do Estado. Condomínios de São Paulo estão se prevenindo e emitindo alertas a moradores sobre o risco de falta de energia, entre outros transtornos possivelmente causados pelos temporais.

Defesa Civil reduz risco de tempestade, mas previsão de chuva continua Foto: Reprodução/Defesa Civil de São Paulo

Há recomendações específicas para quem mora em prédio, como evitar utilizar elevadores durante tempestades e manter distância de locais e objetos altos e isolados.

Comunicado emitido a moradores de edifícios da administradora Lello Condomínios, em São Paulo. Foto: Reprodução/Lello Condomínios

PUBLICIDADE Para síndicos e gerentes prediais, as recomendações de administradoras de condomínio têm sido sobre revisar quadros elétricos para garantir que estão em bom estado, testar bombas de água e confirmar se as luzes de emergência estão funcionando. As administradoras também têm enviado orientações gerais, como manter os smartphones com bateria carregada, desconectar aparelhos eletrônicos da tomada no momento de pior chuva, não estacionar embaixo de árvores e ficar em local seguro.

Segundo o tenente da Defesa Civil do Estado Maxwel de Souza, as recomendações das administradoras de condomínio estão corretas. “Essas empresas alinharam (as recomendações da Defesa Civil) com uma fala voltada aos moradores e aos responsáveis por condomínios”, disse. “Muito bacana esse movimento. É legal porque chega cada vez mais perto do cidadão.”

De acordo com a Defesa Civil, apesar de o alerta de risco valer para todo o Estado, a atenção especial é para cidades do interior. Há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, inundações e ocorrências relacionadas a descargas elétricas.

Os maiores volumes pluviométricos são esperados para as regiões da Serra da Mantiqueira, Campinas, Sorocaba, Araçatuba, São José do Rio Preto, Bauru, Araraquara, Franca, Barretos e Ribeirão Preto.

Publicidade

”É importante que as pessoas se atentem aos alertas e tenham a percepção de risco em caso de chuva e ventos fortes. Evite áreas abertas, encostas, tome cuidado com quedas de árvores e busque abrigo e local seguro”, afirma o Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira.