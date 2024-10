Dia das Crianças: 8 opções perto de SP para aproveitar a data com os pequenos

Logo na entrada, o cheiro delicioso do chocolate arrebata os visitantes. A primeira “estação” é a Bean to Bar (do grão à barra, em tradução livre), onde é possível observar o processo da transformação do cacau na fábrica. De tempos em tempos, os funcionários colocam as sobras na vitrine para todos provarem o doce feito no dia. Mas não há horário ou cronograma de tipos de chocolate; é preciso ter sorte.

Mas, para além da comida, a loja serve como parque de diversões com brinquedos cobrados à parte para crianças e adultos. O mais famoso (e, na minha opinião, o mais divertido) é o Gira Choco Monstros, montanha-russa com cabines giratórias (R$ 20,99) ou cabines com loopings (R$ 25,99).

Além dele, há dois carrosséis (um que imita o fusca onde Costa começou a vender seus chocolates e um tradicional, a R$ 15,99 cada) e um trenzinho que conta a história da marca (R$ 15,99).