Museu do Ipiranga: Reserva de ingressos para vistas começa dia 5; Veja detalhes da programação

Fechado desde 2013, o Museu do Ipiranga reabre para o público na próxima quinta-feira, 8 , a partir das 10h. Até o dia 11, a abertura será 11h às 16h. E a partir do dia 13, o horário será ampliado para até às 17h. A entrada será gratuita nos dois primeiros meses da reabertura e os ingressos devem ser reservados no site do museu. A partir de 7 de novembro, o museu vai cobrar uma entrada. O valor ainda não foi divulgado, mas já foi confirmado que o museu terá um dia de entrada grátis.

Equipes trabalham nos detalhes finais para a inauguração do Museu do Ipiranga, parte dos preparativos do bicentenário da Independência do Brasil.

A reinauguração oficial do espaço acontece nesta terça-feira, 6, em um evento restrito para convidados. Já no dia 7, o local reabre para visita de grupos convidados de estudantes de escolas públicas, além de pessoas que trabalharam na obra de reforma e seus parentes.

O enorme projeto de reforma e restauro e ampliação do Museu do Ipiranga começou em 2019 e , segundo o governo de São Paulo, o custo total foi de R$ 235 milhões. Além de captação de recursos pela iniciativa privada, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, houve investimento do governo estadual e de empresas privadas, sem incentivo fiscal. A previsão do governo estadual é que de 900 mil a 1 milhão de pessoas visitem o museu anualmente.

Antes da reabertura das portas para visitação, o público poderá aproveitar na programação de shows e eventos em um palco montado no parque da independência entre os dias 7 e 11 de setembro.

Público vai poder aproveitar programação de shows no Parque da Independência antes da reabertura do museu.

Além de uma apresentação de drones, que devem fazer projeções de momentos históricos, do mapa do Brasil e de artistas na fachada no museu , a programação do evento terá ainda shows de cerca de 250 artistas, como Criolo, Margareth Menezes, Vanessa da Mata, Fafá de Belém, Gaby Amarantos Johnny Hooker e Mateus Carrilho devem se revesar para homenagear a todos os povos de diferentes origens que ajudaram no processo de independência do país. Um dos destaques da programação serão projeções de momentos históricos, do mapa do Brasil e de artistas na fachada do Museu, às 21h do dia 7.





Operários do Ipiranga + 6

Serviço

Museu do Ipiranga. Rua dos Patriotas, nº 100

Dias de funcionamento: de terça a domingo

Horários: de 8 a 11 de setembro, das 11h às 16h. Depois, das 12h às 18h (horário válido para setembro)

Entrada apenas mediante agendamento prévio. Os ingressos serão disponibilizados a partir de 5 de setembro, às 10h, no site www.museudoipiranga.org.br

A entrada será gratuita até 6 de novembro. Não foi divulgado quanto será cobrado depois.





















