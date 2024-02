Transporte entre aeroportos de Guarulhos e Congonhas tem reforço; veja o que muda

Antes, as linhas operavam com 18 partidas para o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e 17 para Guarulhos, na região metropolitana. Segundo a empresa, a expansão visa a atender à demanda crescente de passageiros que utilizam esse meio de transporte entre os principais aeroportos de São Paulo. As três linhas do Airport Bus Service registram média mensal de 26 mil passageiros.

Os ônibus, modelo 2022/23, foram incorporados à frota da operadora no ano passado e são equipados com elevador para cadeirantes, banheiro, wi-fi, ar-condicionado, poltronas reclináveis e tomadas para carregar celulares em todos os assentos.