Plano Diretor de SP: texto final retoma lei barrada na Justiça e dá verba de mobilidade para asfalto

Entregue no fim da noite de quarta-feira, 21, o texto final da revisão do Plano Diretor de São Paulo resgatou um projeto de lei defendido pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) que foi suspenso pela Justiça em abril. O trecho adicionado permite a destinação de parte da verba do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (Fundurb) – majoritariamente voltada à moradia popular e mobilidade urbana – para obras de recapeamento e pavimentação de ruas e avenidas.

O que é o Plano Diretor?

O Plano Diretor é a mais importante lei urbanística municipal , com uma série de regras e incentivos construtivos hoje evidentes na cidade, como a verticalização no entorno de estações de metrô .

, com uma série de regras e incentivos construtivos hoje evidentes na cidade, . A revisão dessa lei terá a segunda e definitiva votação na Câmara Municipal nesta segunda-feira, 26, dias antes do recesso legislativo. Depois, será encaminhada para a promulgação pelo prefeito.

A mudança defendida por Nunes ganhou grande repercussão no começo do ano. Uma diferença em relação do texto incluído no Plano Diretor em relação ao projeto barrado na Justiça é que o trecho da revisão exige que ao menos metade do recurso do Fundurb voltada a asfalto seja destinada a “bairros periféricos”, sem especificar os critérios para essa classificação.

O novo trecho faz uma redistribuição da destinação do fundo, hoje de ao menos 30% para habitação e outros 30% para mobilidade, enquanto os demais podem ser voltados a outras intervenções urbanas listadas. Parte da proposta já estava no primeiro substitutivo aprovado em primeira votação pela Câmara, mas com algumas diferenças, com a menção explícita aos termos “pavimentação” e “recapeamento”, por exemplo.

Agora, a revisão do Plano Diretor aumenta a fatia de habitação para baixa renda para 40%. No caso dos 30% da lei hoje em vigor para “implantação dos sistemas de transporte público coletivo, cicloviário e de circulação de pedestres”, o texto adicionou a “implantação e realização de melhorias nas vias estruturais”. Outro trecho envolvendo a aplicação dos 30% não vinculados à moradia e mobilidade aponta também a destinação para “melhorias em vias estruturais ou de transporte público coletivo de passageiros”, passou a ressaltar “que engloba pavimentação e recapeamento.”

O Fundurb arrecada cerca de R$ 1 bilhão anuais, por meio da outorga onerosa, taxa cobrada das empresas para erguer prédios com uma área construída maior do que a metragem do terreno. Essa variável vai de duas a quatro vezes a área do lote, a depender do zoneamento do local. Em um empreendimento recente da Rua Francisco Leitão, em Pinheiros, por exemplo, foram pagos R$ 4,6 milhões de outorga para construir 6 mil m² em um terreno de 1,6 mil m².

O projeto chegou a ser aprovado em primeira votação pelos vereadores antes da decisão liminar. À época, foram 36 votos favoráveis e 14 contrários. A proposta foi questionada em ação ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo.

A proposta foi suspensa liminarmente e, depois, teve a decisão mantida em segunda instância após a Prefeitura entrar com um agravo de instrumento. Na decisão sobre o agravo, o desembargador Ribeiro de Paula disse que a “formação e tramitação” do projeto “em tese, não garantiu publicidade e transparência” e considerou que não foram “realizadas audiências públicas e debates com participação da população e associações representativas da comunidade”.

À época, na Câmara, a oposição avaliou que a medida poderia ter fins eleitoreiros, considerando que Nunes buscará a reeleição em 2024 e tem destacado publicamente um investimento “recorde” em asfalto. Já os governistas destacaram que o PL promovia melhorias no asfaltamento são necessárias para melhorias em áreas que precisam de regularização fundiária.

A revisão do Plano Diretor também tem atraído críticas à gestão Nunes. Embora parte dos pontos mais controversos tenha sido incluída pela Câmara, toda a base governista e até integrantes da oposição votaram favoravelmente ao substitutivo na primeira votação, que teve 12 votos contrários entre 55 vereadores.

Além disso, as principais organizações do setor imobiliário haviam defendido as mudanças propostas na versão aprovada em 31 de maio. Mobilizações contrárias às propostas da revisão têm crescido nas últimas semanas, com campanhas virtuais e manifestações na sede da Câmara.

Recapeamento de via realizado anos atrás na Lapa, zona oeste de São Paulo Foto: Hélvio Romero/ Estadão - 07/02/2020

O que é o Fundurb?

O Fundurb é uma das principais fontes de recursos para algumas secretarias. O plano anual de aplicação deste ano envolve R$ 790,5 milhões, por exemplo, dos quais R$ 307,5 milhões para 37 obras de habitação, R$ 134,9 milhões para 96 obras de mobilidade, R$ 46,3 milhões para bibliotecas, teatros e outros espaços e atividades de cultura, R$ 114,3 milhões para subprefeituras, R$ 45,4 milhões para intervenções urbanas, R$ 11,7 milhões para a implantação de parques, R$ 20 milhões para reformas de espaços desportivos e R$ 110,1 mil para infraestrutura em geral.

A maior parte do recurso é obrigatoriamente destinada à habitação e mobilidade. Entre as obras previstas neste ano, decididas em conjunto com um conselho gestor, estão a construção de um prédio para a população de baixa renda no terreno do antigo Edifício Wilton Paes de Almeida (atingido por um incêndio que deixou vítimas em 2018, no Largo do Paissandu), a criação de ciclovias e a implantação de acessibilidade para pessoas com deficiência em calçadas, por exemplo.

O restante da arrecadação não utilizada fica guardado no fundo e não pode ser repassado para outras áreas, como saúde e educação. Em 2023, o balanço até março aponta R$ 252,1 mil arrecadados para o Fundurb.

Hoje, o Fundurb obrigatoriamente deve destinar ao menos 30% dos recursos para a habitação voltada à população de baixa renda e outros 30% para a implantação de sistemas de transporte público coletivo, cicloviário e de circulação de pedestres. Segundo o Plano Diretor hoje em vigor, também pode ser destinado para a infraestrutura (como drenagem, saneamento e parques lineares), a implantação de equipamentos de áreas verdes, a proteção e a recuperação do patrimônio cultural e a criação de unidades de conservação. Não há menção a melhoramento viário.