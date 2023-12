Revisão do zoneamento de SP: Justiça suspende votação prevista para esta 5ª

A Justiça de São Paulo determinou na segunda-feira, 4, a suspensão temporária da revisão da Lei de Zoneamento da capital paulista, cuja primeira votação estava prevista para a quinta-feira, 7. A decisão é liminar e determina a realização de audiências públicas em todas as 32 subprefeituras da cidade. A Lei de Zoneamento determina as principais regras urbanísticas da capital.

A suspensão atende a uma ação popular aberta no fim de novembro por Debora Lima, coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). A organização tem criticado a atuação das lideranças da Câmara na revisão e esteve em uma manifestação por mais participação popular na última quinta-feira, 30.

Presidente da comissão, Rubinho Nunes (União Brasil), tem ressaltado que a Câmara realizou mais audiências do que a exigência regimental e que parte delas foi realizada fora da sede do Legislativo, em locais nas zonas centrais, norte, leste e oeste. O Legislativo foi procurado pelo Estadão e se manifestará em coletiva de imprensa nesta tarde.

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e do Meio Ambiente realizou 27 audiências públicas durante a revisão, a maioria na sede do Legislativo. A tutela de urgência determina que a convocação dos eventos seja feita com ao menos 10 dias de antecedência, o que pode impactar o cronograma prévia dos vereadores, que previa a votação definitiva até a terceira semana de dezembro.

Oficialmente com o nome de Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, o zoneamento reúne diversas regras que impactam no dia a dia e na transformação da cidade. É uma das importantes leis municipais, que dita a altura máxima de prédios, incentivos para à produção imobiliária, os tipos de atividades permitidas, os locais de proteção e preservação ambiental, o máximo de barulho e outros tantos aspectos.

Assinada pela juíza Larissa Kruger Vatzco, a decisão também determina a apresentação de “toda a documentação necessária à compreensão do projeto, sob pena da adoção de medidas coercitivas de modo a dar cumprimento à tutela de urgência”.

Lei de Zoneamento estimula prédios altos perto de metrô Foto: Taba Benedicto/Estadão

“Não se trata, portanto, de interferência jurisdicional na atividade legislativa, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação de poderes. Isso porque, a atividade parlamentar permanece hígida pois caberá aos vereadores a aprovação do projeto de lei”, destacou a juíza. “O risco ao resultado útil do processo reside no fato de que uma vez aprovada a legislação, a presente demanda poderá perder seu objeto”, completou.

A coordenadora do MTST tem dito que o ritmo de tramitação do projeto é “atropelado”. “A Câmara dos Vereadores, por sua vez, apresentou um calendário extremamente reduzido com audiências restritas a poucos bairros”, disse o MTST em nota divulgada após a decisão.

Antes do envio à Câmara, o atual processo de revisão do zoneamento chegou a ficar suspenso entre 2019 e 2022, também após contestação ao processo participativo. O texto passou por diversas alterações ao longo do ano até ser remetido à Câmara. Na segunda-feira, 4, o relator, Rodrigo Goulart (PSD), apresentou um texto substitutivo, com novas propostas. Como o Estadão antecipou, uma das principais foi a transformação de Zonas Especiais de Proteção Ambiental (Zepam) em áreas de interesse social, que permitem mais moradias e têm regras mais flexíveis.

O projeto de lei da revisão reúne outras mudanças significativas antecipadas pelo Estadão. Entre elas, estão o desestímulo à construção de microapartamentos para hospedagem (como Airbnb), a delimitação de quadras com veto e liberação para prédios altos, a proposta de mecanismos para a proteção de vilas, a criação de uma zona especial com regras mais flexíveis em área militar perto do Parque do Ibirapuera e a proibição a ferros-velhos e comércio de material reciclável no centro, dentre outras

Além disso, no primeiro semestre, o Ministério Público chegou a ajuizar uma revisão para suspender a tramitação do Plano Diretor às vésperas da primeira votação, mas o pedido foi negado pela Justiça.