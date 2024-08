A paranaense Rosângela Maria viajava de férias com o namorado

Natural de Guaíra, no Paraná, Rosângela Maria de Oliveira viajava com o namorado, o funcionário público Mauro Bedin, no avião da Voepass que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. O acidente provocou a morte de 62 pessoas e segue em investigação.

O irmão de Mauro, Mário Bedin, contou em entrevista ao site Catve.com que o casal estava de férias e, de Guarulhos, partiria para a Bahia.

Mauro, de 60 anos, trabalhava na Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) há 33 anos. Rosangela possuía cadastro de microempreendedora individual como cabeleireira e manicure. Em solidariedade aos familiares das vítimas, o prefeito de Guaíra decretou luto oficial no município. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, também decretou luto oficial de três dias pela tragédia.

O voo fazia o trajeto entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo, e tinha 58 passageiros e quatro tripulantes, totalizando 62 vítimas fatais. O acidente ocorreu por volta das 13h20 em um bairro residencial em Vinhedo, interior de São Paulo. Clique aqui para saber o que se sabe e o que ainda falta saber sobre o acidente.