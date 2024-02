Centro de São Paulo: leitor questiona quantidade de ônibus aos domingos

Reclamação de Sérgio Sales: “Como todos os domingos, caminho do Largo São Francisco até a Rua Xavier de Toledo, no centro da cidade, para pegar um ônibus para a Lapa. Para a minha surpresa, no fim do mês passado, não tinha nenhuma linha de ônibus. Encontrei, por acaso, um funcionário de ônibus que informou que os ônibus estavam passando na Praça da República. Acredito que os moradores da zona oeste não estão sendo favorecidos pelo transporte gratuito aos domingos.”

Resposta da São Paulo Transporte (SPTrans): “Em atenção a mensagem do leitor, a SPTrans informa que desviou o itinerário de 31 linhas de ônibus durante evento teste do Programa Ruas Abertas que aconteceu no dia 21 de janeiro, das 6h30 às 16h, na Avenida São João, entre a Rua Helvétia e o Vale do Anhangabaú, região central da cidade. Para comunicar as alterações com antecedência aos passageiros, a SPTrans veiculou edição especial do Jornal do ônibus dentro de cada veículo das linhas envolvidas, incluindo a linha 8000/10 Terminal Lapa - Praça Ramos de Azevedo, no qual informava os desvios e local de embarque. No caso específico da reclamação, havia também sinalização por meio de adesivos colocados no totem do ponto de ônibus da Rua Xavier de Toledo, informando que o embarque da linha 8000/10 seria feito na Rua Capitão Salomão, 63, local que também foi sinalizado com banner. Além disso, a equipe de campo circulava na região para orientar os passageiros e as alterações também foram divulgadas em todas as redes sociais da SPTrans.”

Caso o leitor registre nova dificuldade, pode voltar a entrar em contato.