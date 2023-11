Decolar: leitor cobra ressarcimento por compra de passagens aéreas

Paulo Angelo de Souza Macambira afirma que há mais de dois meses solicita reembolso de passagens aéreas pela Decolar, mas sem sucesso.

Reclamação de Paulo Angelo de Souza Macambira: “Gostaria de relatar um problema com a empresa Decolar. Há dois anos e dois meses que não consigo ter reembolso de valores referentes a passagens aéreas no trecho entre Fortaleza e Santiago do Chile. Por último, nem atendem mais consultas via telefone. Vi relato de outras pessoas que passaram pelo menos problema e gostaria de uma solução para meu caso.”

Resposta da empresa Decolar: “A Decolar informa que segue buscando a melhor solução para o caso com a companhia aérea e já avisou o cliente sobre o procedimento. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

O consumidor foi informado que pode voltar a entrar em contato, caso a empresa demore para solucionar o caso.

Leitor cobra ressarcimento por compra de passagens aéreas. Foto ilustrativa. Não usar após 16/11/23. Foto: Adobe Stock

Outras situações: problema com a reserva e quer pedir o dinheiro de volta

Para que a empresa possa analisar o caso do consumidor, é preciso abrir uma solicitação contando o que aconteceu, e colocando em anexo o PDF do extrato da sua conta ou da fatura do seu cartão. Sem o documento de PDF que comprove a cobrança, a empresa afirma que não pode prosseguir com a solicitação. O reembolso dependerá do caso do leitor e das condições que aceitou no momento da compra. Caso avance com o reembolso, ele pode demorar entre 61 e 110 dias para ser realizado, dependendo do método de pagamento da compra. O valor do reembolso é determinado pelo fornecedor e está sujeito aos termos e condições da reserva. Os canais oficiais de atendimento aos clientes são: por meio do telefone 11 4003 9444 e Minhas Viagens.

Continua após a publicidade

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.