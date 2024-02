Enel Distribuição São Paulo: leitor contesta cobrança e cobra ressarcimento da companhia

Reclamação de Gilson de Lima Garófalo: “Desde longa data sou assinante deste prestigioso jornal e nesta data resolvi postar uma reclamação contra a Enel Distribuição São Paulo. Tenho um imóvel localizado na Rua Dona Antônia de Queirós, na Consolação, no centro da cidade, que está desocupado desde o falecimento de minha genitora em maio de 2023. Enquanto ela vivia, o consumo de eletricidade era elevado em função dos equipamentos hospitalares que o caso dela exigia. Entretanto, desde junho do último ano, o imóvel está vazio. Entretanto, a Enel continua a efetuar cobrança mensal superior a R$ 350. Diversas reclamações foram feitas por contatos telefônicos. A empresa teria mandado um funcionário verificar o medidor, mas nenhuma solução foi dada ao caso. Certamente a Enel não vai querer ressarcir as cobranças indevidas, mas ao menos deveria dar uma solução de direito a este pleito. Conto com o prestígio do Estadão para o encaminhamento do meu caso.”

Reclamação da Enel Distribuição São Paulo: “A Enel Distribuição São Paulo informa que entrou em contato com o cliente e que vai realizar uma análise das faturas de consumo para avaliar as medidas necessárias sobre o atendimento. Informa ainda que o contrato do serviço de Cliente Vital e o fornecimento de energia no imóvel foram encerrados.”

O leitor foi informado sobre a resolução do caso por parte da empresa. Caso necessário, pode voltar a entrar em contato.