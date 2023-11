Mercado Livre: leitor reclama de política de devolução de produtos da empresa

Eliel Queiroz se queixa de dificuldade para realizar a devolução de um produto comprado pela plataforma do Mercado Livre.

Reclamação de Eliel Queiroz: “Já é a segunda vez que eu enfrento transtornos com o Mercado Livre, que recusa a devolução de um produto. Quando o Mercado Livre começou a fazer algumas exigências, eu já imaginava que isso iria acontecer. Eu sempre devolvo os produtos completos, não faltando nada, quando preciso fazer. Mas claro que temos que experimentar antes e é quando descobrimos que não atende nossas necessidades ou que não é o que consta no anúncio, além da possibilidade de avaliar possíveis defeitos. Eu não aceito essa política de devolução do Mercado Livre em dificultar.”

Resposta do Mercado Livre: “A empresa lamenta o ocorrido e informa que a situação do Sr. Eliel Queiroz foi resolvida. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Em contato, posteriormente, com o leitor, o mesmo foi orientado a entrar em contato, caso precise novamente de auxílio.

Leitor questiona política de devolução de empresa. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Por meio de sua conta no Mercado Livre, o cliente pode entrar em contato com a empresa para solicitar informações sobre as compras realizadas, devoluções de produtos, pedidos de reembolsos, entre outras solicitações. Também pode esclarecer dúvidas frequentes que estão disponíveis no site do Mercado Livre.

