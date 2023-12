Perdizes: leitora cobra instalação de semáforo na região para evitar acidentes

Aline Ferreira de Souza pede que seja analisada a instalação de semáforo no cruzamento da Rua Cayowaá com a Rua Ministro Gastão Mesquita, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo.

Reclamação de Aline Ferreira de Souza: “Gostaria de pedir auxílio para que seja feito algo para melhorar a sinalização de trânsito na região onde moro, em razão do alto risco de acidentes. Solicito que seja analisada a instalação de semáforo no cruzamento da Rua Cayowaá com a Rua Ministro Gastão Mesquita, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Lugar de muito movimento e os motoristas que transitam pela Cayowaá costumam descer em alta velocidade, tornando o cruzamento (sem semáforo) bastante perigoso. Passo diariamente e já presenciei acidentes. Eu mesma quase me envolvi em um. Os órgãos responsáveis devem realizar uma fiscalização para que possam ver como é necessário que seja colocado um semáforo neste cruzamento. Agradeço desde já a atenção com a minha solicitação que também beneficiará muitos moradores e trabalhadores da região.”

Leitora cobra instalação de semáforo na região para evitar acidentes. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que efetuou a abertura de processo, visando a análise da instalação de semáforo no cruzamento da Rua Cayowaá com a Rua Ministro Gastão Mesquita. A CET ressalta que o pedido será analisado com base nos critérios do Manual de Sinalização Urbana – Volume VI – Sinalização semafórica. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

