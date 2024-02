Perdizes: leitora cobra poda de árvore que ‘esconde’ semáforo em cruzamento da região

Reclamação de Aline Ferreira de Souza: “No cruzamento da Rua Wanderlei com a Rua Ministro Godói, no sentido da Avenida Sumaré, em Perdizes, zona oeste de São Paulo, há um semáforo praticamente escondido por uma árvore carente de uma poda. Para complicar um pouco mais, poucos metros antes deste semáforo, na Rua Wanderlei, uma obra tem ocupado uma faixa da rua com caçambas e betoneiras quase todos os dias, obrigando motoristas a entrarem na contramão para seguir em frente. Onde está a fiscalização desta obra. Agradeço se o jornal puder cobrar as autoridades responsáveis.”

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Lapa, informa que uma equipe fiscalizou a obra e constatou que o local se encontra regular. A respeito do semáforo obstruído pelas árvores, equipes de manejo arbóreo estiveram no local no mesmo dia para realizar a poda da mesma. Em janeiro deste ano, a Subprefeitura Lapa realizou a poda de 55 árvores, em 2023, foram podadas 4.659. Cabe ressaltar que o munícipe tem um canal aberto e de fácil acesso para solicitar os serviços de fiscalização de obra e zeladoria por meio do Portal 156, no aplicativo SP156, ou através da central de atendimento telefônico no número 156.”

A leitora foi informada sobre as providências tomadas. Caso necessário, pode entrar novamente em contato.