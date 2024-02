Pinheiros: leitora cobra serviço de recapeamento na região

Reclamação de Maria da Graça Faria: “Venho reclamar sobre o péssimo asfalto das ruas de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, principalmente a Rua Alves Guimarães, que dá acesso para a Avenida Rebouças, pela construção de vários edifícios. O que tem a Prefeitura a dizer sobre isso? Quando nossas ruas serão privilegiadas com o asfalto?”

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), informa que as vias incluídas no programa de Conservação e Manutenção da Malha Viária em execução na capital seguem uma série de critérios para que sejam elegíveis e possam receber os serviços de recapeamento. Os critérios para a escolha destas vias são: o volume de tráfego e a deterioração do pavimento existente; demanda de transporte coletivo sobre pneus; e histórico de operação de conservação de pavimentos viários. Esse programa cuida da base estrutural da via, usando as tecnologias da informação e de engenharia para diagnosticar as condições e os problemas nas vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior. As vias citadas permanecerão sob avaliação para estudo técnico para a possibilidade de serviços de recapeamento.