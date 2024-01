Pinheiros: leitora solicita mudança em sinalização de rua da região

Lúcia Josua afirma que na Rua Tucumã, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, tem estacionamento dos dois lados da rua e a mão é dupla, o que dificulta a passagem de carros que circulam pela via.

Reclamação de Lúcia Josua: “A Rua Tucumã, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, tem estacionamento dos dois lados da rua e a mão é dupla. Peço uma revisão destes dois parâmetros. A rua está constantemente parada e com duas mãos e estacionamento de ambos os lados muitas vezes, dois carros não passam devido ao tamanho. A Rua Tucumã é rua de acesso à Ponte Cidade Jardim, tornando o trânsito impossível todas as horas do dia. Uma revisão por favor para tornar a rua e todo o entorno melhor.”

Leitora solicita mudança em sinalização de rua da região. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “Em atenção à solicitação da leitora Lúcia, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que foi realizada uma vistoria no local. A partir da vistoria, será necessária a realização de um estudo para o caso em específico, haja vista a importância da via para a mobilidade em todo o entorno. O pedido já foi registrado e está sendo analisado pela Companhia. É importante que a sra. Lúcia registre a sua sugestão pelo canal oficial de relacionamento da Prefeitura de São Paulo, a Central SP 156. Ao registrar a reclamação na central 156, ela receberá um número de protocolo através do qual poderá acompanhar a evolução do seu pedido.”

Caso necessário, o leitor pode voltar a entrar em contato.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.

Continua após a publicidade