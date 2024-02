Brooklin: leitor reclama de demora para a retirada de carros abandonados na região

Reclamação de Henrique de Andrade: “Gostaria de um apoio para resolver um problema de carros abandonados no Brooklin, zona sul de São Paulo. Há um carro abandonado na Rua Catipará há mais de dois anos. Obviamente há vários sinais de vandalismo, fora o mato crescendo ao lado da roda. Em poucas quadras de distância, há um outro carro abandonado na Rua Conceição de Monte Alegre há mais de um ano. Também todo vandalizado e cheio de lixo ao redor. Os chamados na prefeitura (SP 156) foram devidamente abertos em agosto de 2023, incluindo fotos e todas as informações necessárias. Entretanto, os chamados na prefeitura não são respondidos e estão atrasados em mais de 130 dias cada um. Não há nenhuma sinalização de previsão para resolver o problema. Por favor, peço que nos ajudem a cobrar o trabalho da Prefeitura de São Paulo. É inadmissível tanta demora. Caso necessitem de mais informações, peço que me avisem. Desde já agradeço pela ajuda.”

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Pinheiros, informa que uma equipe foi ao local para realizar o procedimento de adesivagem nos veículos citados. Após cinco dias sem providências por parte do proprietário, o automóvel é considerado abandonado e pode ser removido ao pátio da Subprefeitura, conforme determina o artigo 161 da Lei nº 13.478/2002. A multa por abandono de veículo em via pública é de R$ 25.000,00. Para retirar o veículo apreendido no pátio, o proprietário tem que arcar também com os custos de remoção e estadia.”

O leitor foi informado sobre a ação do município. Caso necessite, pode entrar em contato novamente.