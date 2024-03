Viaduto Dante Delmanto: leitor cobra consertos de buracos na via

Reclamação de Frederico Bianco: “O Viaduto Dante Delmanto foi reformado em 2019, porém nos últimos oito meses ele tem apresentado uma enorme quantidade de buracos, principalmente no sentido São Judas. A operação ‘tapa buracos’ é um verdadeiro empurra empurra, pois quando acionamos a prefeitura ela comenta que é responsabilidade do Metrô, pois a Linha 1-Azul passa abaixo do viaduto. Ao acionar o Metrô, ele comenta que não é responsável pelas vias. Os buracos já estão muito profundos, alguns com tampas de metal que estão ficando soltas. Nos buracos tem metais aparentes que raspam nas partes inferiores dos veículos, além de pedras que ficam soltas. Já começam a afetar rodas dos carros, pneus, amortecedores, etc. Nós moradores da região precisamos urgentemente de uma solução para esses buracos.”

Resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB): “A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) informa que a licitação para as obras do Viaduto Dante Delmanto já foi homologada. Entre os serviços a serem executados, está a recuperação de todo o pavimento. A previsão é que as obras tenham início em até três meses.”

Se necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.