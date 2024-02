Reclamação de Marilda Araújo: “Já não é de hoje que moradores cobram a limpeza desta área que fica perto do escadão da Rua Humberto Dantas, que dá acesso para a Avenida São Miguel, na Vila Constância, na zona leste da cidade de São Paulo. Pagamos IPTU alto e nada é feito para resolver definitivamente o problema, que poderia ser solucionado, não com a limpeza e corte do mato, que volta a crescer, mas com colocação de cimento ou algo semelhante nesta área. Os moradores já não aguentam mais. A limpeza é feita, corte do mato, depois volta a crescer e moradores de lixo jogam lixo e fazem suas necessidades lá também. Idosos e crianças transitam sempre pelo local, com risco até de pegar uma doença. Também poderia ser revitalizado o espaço com pintura da escadaria e paredão, desta forma, inibiria as pessoas de destruírem e sujarem o local. Também daria mais segurança aos moradores que vivem na região e utilizam diariamente o escadão. A situação é ainda mais preocupante em razão do risco de proliferação de mosquitos da dengue. Agradeço desde já a atenção.”

Resposta da Subprefeitura Ermelino Matarazzo: “A Subprefeitura Ermelino Matarazzo informa que, na última segunda-feira, 5, esteve na escada da Rua Humberto Dantas e realizou o serviço de corte de mato. O local consta no cronograma de trabalho da Subprefeitura e recebe zeladoria de quatro em quatro meses. A população pode solicitar os serviços de zeladoria da prefeitura através do número 156, do app SP 156 (download de forma gratuita) ou pelo portal.”

A leitora foi informada sobre a providência adotada pela Prefeitura de São Paulo. Caso necessário, pode entrar em contato novamente.