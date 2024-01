Vila Mariana: leitor questiona recapeamento realizado na Rua Vergueiro

Reclamação de João Justi Junior: “Sobre o recapeamento que a Prefeitura de São Paulo está fazendo na Rua Vergueiro, gostaria de ressaltar uma crítica. Acho um absurdo, a substituição das guias e sarjetas. Estão retirando uma camada de 20 a 30 centímetros de concreto e colocando outra idêntica. Há realmente necessidade disso? Por que a troca? Se não fizessem isso, o serviço seria mais rápido, menos barulhento, mais barato e mais ruas poderiam ser recapeadas. Um desperdício.”

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) informa que a Rua Vergueiro passa por recapeamento em três trechos: entre a Avenida Doutor. Ricardo Jafet até a Avenida Marginal Direita da Via Anchieta; entre a Rua do Paraíso até a Rua Baltazar Lisboa e o trecho entre a Rua Baltazar Lisboa até a Avenida Dr. Ricardo Jafet. Sobre as guias e sarjetas, caso as mesmas possuam trincas ou rachaduras, como era o caso da Rua Vergueiro, elas ficam suscetíveis a terem infiltração de água e, consequentemente, no asfalto recém recapeado. Por isso, quando se tem a necessidade, é feita a troca das guias e sarjetas. O munícipe pode conferir todos os trechos recapeados e em execução no link.”

