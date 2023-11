Vila Sabrina: leitor reclama de veículos abandonados há mais de 90 dias

Idérito Miguel Caldeira se queixa de dois carros abandonados em vias do bairro Vila Sabrina, na zona norte de São Paulo.

Reclamação de Idérito Miguel Caldeira: “Venho pedir a remoção de veículos abandonados há mais de 90 dias na Rua Aguiar Cardoso, altura do número 160, placa CCE 1262, e na Rua Renato de Lacerda, 29, placa CRI 2791, que se tornaram depósito de lixo e abrigo para moradores de rua, gerando insegurança e revolta dos moradores da Vila Sabrina, na zona norte de São Paulo. Já foram feitas várias reclamações pelo telefone 156 e nada foi feito até o momento. Muito obrigado.”

Leitor se queixa de carros abandonados na zona norte de SP. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme: “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme, informa que uma equipe foi ao local realizar o procedimento de adesivagem. No total, dois veículos foram adesivados. Após cinco dias sem providências por parte do proprietário, o automóvel é considerado abandonado e pode ser removido ao pátio da Subprefeitura, conforme determina o artigo 161 da Lei nº 13.478/2002. A multa por abandono de veículo em via pública é de R$ 25 mil. Para retirar o veículo apreendido no pátio, o proprietário tem que arcar também com os custos de remoção e estadia. O munícipe pode solicitar serviços de remoção de veículos abandonados por meio do Portal 156, no site, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.”

O leitor foi orientado a entrar em contato novamente com o Estadão, caso seja necessário.

