Vivo: leitor reclama de defeito de linha e falta de atendimento

Luiz Roberto Christiani se queixa de problemas em sua linha telefônica da Vivo. Segundo ele, nos últimos tempos, foram inúmeras reclamações e pouca solução para as falhas enfrentadas.

Reclamação de Luiz Roberto Christiani: “Há muito tempo a linha telefônica apresenta problemas. Foram inúmeras reclamações à operadora, muito estresse e pouca solução. Registro aqui as duas últimas: em julho foram três agendamentos de visita técnica em que os técnicos não aconteceram. Consultando o aplicativo da Vivo, foi registrado que não havia pessoa no local para atender o técnico, o que não é verdade porque fiquei de plantão todo o tempo solicitado e não recebi nenhuma notificação da empresa. Decidi não mais contatar a operadora; o problema foi resolvido em reclamação na Anatel. Recentemente, constatei novamente o problema. Divido minha residência entre a capital e o interior. Estando em São Paulo e precisando conversar com a funcionária da minha casa que estaria no local naquele dia, tentei telefonar e ouvi a frase que o telefone estava temporariamente fora de serviço.”

Leitor reclama de defeito de linha e falta de atendimento. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que, após ajustes técnicos, o serviço do Sr. Luiz está funcionando normalmente. A empresa informa ainda que o cliente será ressarcido, com crédito em conta telefônica, com valor correspondente ao período em que o serviço apresentou problema. Em contato com o cliente, o mesmo está ciente das tratativas realizadas. A Vivo tem como estratégia ter o cliente no centro de suas decisões, mesclando metodologias e promovendo a melhor experiência do cliente com ações “de fora para dentro da empresa”. Com um programa de digitalização envolvendo diversas áreas, a empresa tem como objetivo potencializar a experiência no ciclo de vida do cliente, adaptar às suas novas expectativas e antecipar suas necessidades a partir da criação de uma proposta de valor digital, da automatização de processos e da transformação de redes e sistema. Além disso, tem investido fortemente em canais eletrônicos e oferece aos clientes o app Vivo, um grande hub para que o cliente solicite demandas comerciais e de atendimento de forma simples e rápida. Em redes sociais, a Vivo mantém um bot no Messenger no Facebook, que permite que a Aura (sua inteligência artificial) atenda aos clientes. A companhia também conversa com seus consumidores por meio de seu site, da central telefônica 10315 (fixa) e *8486 (móvel), e das lojas físicas e do SMS.”

Em contato, posteriormente, a leitora disse que o problema foi resolvido.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.

Continua após a publicidade