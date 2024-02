Vicente também não vê os ataques como uma ação praticada por alguma facção criminosa. Ele lembrou o “salve geral” do PCC em 2006, que começou com ataques contra policiais e terminou com mais de 500 mortes, a maioria ligada ao grupo.

“Aquilo foi um fato que marcou bastante, e terminou com um prejuízo enorme para a facção. Morreu muita gente, tiveram prejuízos milionários com seus negócios. A partir de então, o PCC ficou mais low profile, evitando o confronto com a polícia. Por isso que acredito que, no momento, não seja algo orquestrado. Até pode haver ação contra policiais vinda de um ou de outro, mas isso seria de alguém fora de facção, um lobo solitário”, diz o coronel. “Não há indicativo, mas certamente o setor de inteligência da polícia está monitorando isso.”