Homem é esfaqueado ao tentar impedir assalto em igreja em SP

Conforme as informações passadas por testemunhas à polícia, minutos antes do crime, o suspeito, portando uma faca, tentou roubar uma mulher que estava a caminho da missa, juntamente com seu filho.

Na ocasião, a vítima saiu correndo e conseguiu escapar. Depois de um tempo, quando ela já estava na igreja, o suspeito apareceu novamente e tentou atacá-la com a faca. “Na ação, um homem, que também estava na igreja, ficou com as mãos feridas ao entrar na frente do indiciado e impedir as agressões”, disse a SSP.