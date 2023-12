‘Vai morrer’: motociclista é vítima de assalto em rodovia de SP; veja vídeo

Um motociclista conseguiu flagrar o próprio roubo, por meio do uso de câmera em seu capacete, enquanto estava na Rodovia Castelo Branco, na região de Barueri, na Grande São Paulo. O caso, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), foi registrado no domingo, 10. Por meio das imagens, é possível observar os assaltantes, em outra moto, se aproximando dele.

No vídeo, na tentativa de escapar do assalto, a vítima aparece em alta velocidade e passa buzinando entre carros e também caminhões. No entanto, acaba sendo abordado pelos criminosos em outra moto.

“Você vai morrer, desgraçado”, disse um dos assaltantes. Em outro momento na filmagem, o motociclista, ao parar a moto, aparece dizendo: “Calma aí, eu não estou armado não, irmão. É o celular.”

Assalto aconteceu na Rodovia Castelo Branco, na altura de Barueri Foto: Taba Benedicto/Estadão

A Polícia Civil disse que o roubo está sendo investigado pelo 2º DP de Barueri. Um dos envolvidos foi preso em flagrante ainda na manhã de domingo. A polícia não deu informações sobre quantas pessoas participaram do assalto.

“A equipe da unidade analisa as imagens e realiza diligências para localizar o veículo da vítima e prender os autores. Detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial”, disse a SSP.