Zini Júnior, vítima do acidente com avião da Voepass, era bicampeão paranaense de futsal

Filho de Antonio Deoclides Zini, empresário da Transportadora Pra Frente Brasil e diretor do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística Oeste do Paraná (Sintropar), Júnior atuava como diretor de operações na empresa até esta sexta-feira, 9, quando faleceu na queda do avião. Ele viajava com a esposa, a fisioterapeuta Kharine Gavlik Pessoa Zini.

Em solidariedade à morte do casal, entidades regionais de transporte e logística e a Confederação Nacional do Transporte (CNT) emitiram notas de pesar em que se solidarizam com familiares e amigos.