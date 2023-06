Brasil e mundo estudam estratégias para voltar à segurança das altas coberturas vacinais

Hoje é comemorado o Dia Mundial da Imunização, data na qual o mundo reflete sobre o assunto, que é uma das pautas mais importantes em saúde. Tanto que a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou a Agenda de Imunização 2030, com o propósito de alavancar as taxas de vacinação, com meta de salvar mais de 50 milhões de vidas globalmente no período. A ideia é elaborar e pôr em prática campanhas capazes de recuperar o protagonismo das vacinas, abalado especialmente durante a pandemia de covid.

Criança é vacinada em posto de saúde na região de Pinheiros, em São Paulo, no último dia 30 Foto: Cibele Barreto

No Brasil não foi diferente. Conhecido como referência em programas de vacinação, depois do melhor ano, 2015, quando o País alcançou mais de 95% da cobertura vacinal, começou a amargar quedas significativas no número de pessoas vacinadas. E isso em todos os grupos etários, de bebês a idosos.

Virada da vacina: de hora em hora, médicos, cientistas, ministros e influenciadores falam sobre a importância da imunização: assista a todos os vídeos

A força dos bons exemplos

Mas temos um histórico poderoso a nosso favor. E para vencer as barreiras, acredita Marco Aurélio Sáfadi, infectologista pediátrico, é preciso destacar as conquistas. “Veja o caso da coqueluche, cuja incidência diminuiu dramaticamente com a estratégia de vacinar as gestantes, num programa implementado há uma década e que mostrou eficácia na redução das mortes de bebês”, exemplifica.

“Ninguém consegue negar que, graças à vacina, a varíola foi erradicada, o sarampo foi eliminado de diversas regiões do planeta, as meningites hoje têm taxas dezenas de vezes menores.” Sáfadi destaca ainda que a vacinação em massa é especialmente importante em países de baixa e média renda, onde a mortalidade por algumas doenças infecciosas, como a diarreia por rotavírus, é bem mais elevada que nos de alta renda. “Vacina é um instrumento de saúde pública. Ela iguala as pessoas e as oportunidades.”

Continua após a publicidade

Divulgação Foto: Divulgação

Trabalhar para derrubar equívocos

Para a pediatra Mônica Levi, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a disseminação das notícias falsas, as fake news, é um dos principais problemas a ser revolvidos. E aproveita para esclarecer sobre o medo de reação que leva as pessoas a desistirem de se proteger: “Vacinas como a da gripe podem dar uma dor no local da aplicação, até uma febre, uma moleza no corpo, mas são reações autolimitadas, benignas”. A médica conta que no dia a dia do consultório vê bastante confusão com pacientes alegando não tomar a dose anual contra influenza (vacina da gripe) por medo de ela provocar a doença. “É impossível, uma vez que é feito com vírus influenza inativado, fracionado.”

Monica Levi, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações Foto: Acervo Pessoal

Com as quedas da cobertura vacinal, não apenas as crianças e adolescentes estão desprotegidos, avisa a pediatra Isabella Ballalai, diretora da SBIm. “Para os idosos, infelizmente, a comunicação do calendário público é muito pobre”, avalia. “Não existem ações para lembrar que a vacina da hepatite B está disponível, que é preciso revacinar contra tétano. A exceção é a campanha da gripe, que mesmo assim não gera engajamento. A comunicação precisa ser feita o tempo todo, divulgando calendário e recomendando inclusive as vacinas pagas, como a da herpes-zóster, tão importante para esse público.”

É preciso facilitar o acesso

Na visão de Isabella Ballalai, as dificuldades cotidianas são um componente nessa equação. “Os postos de saúde funcionam em horário comercial, com interrupção na hora do almoço. Imagina o número de mulheres que trabalham e que se faltarem para levar o filho para se vacinar não são abonadas.”

Continua após a publicidade

Segundo Isabella Ballalai, "80% dos adultos que tomaram vacina foi por prescrição médica" Foto: Fabio Motta/Estadão

Para Mônica Levi, o acolhimento é ponto fundamental para virar o jogo. “Existem situações em que o profissional de saúde se recusa a aplicar a dose no fim do expediente porque teria que abrir um novo frasco do produto. Aí, quem fez o esforço para chegar a tempo pode não voltar mais.”

Repensar o horário de atendimento, capacitar os profissionais na linha de frente e respeitar as diferentes necessidades pelo País afora são ações urgentes na retomada. Nesse sentido, Isabella Ballalai destaca os bons resultados do projeto Pela Reconquista das Altas Coberturas Vacinais (PRCV), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Ministério da Saúde e a SBIm. “Ele começou no Amapá e na Paraíba, dois Estados que apresentavam as menores taxas de imunização. Já na campanha da pólio de 2022, a Paraíba foi o primeiro a atingir 95% do público-alvo”, comemora.

Leia as reportagens especiais da Virada da Vacina

Com processos mais ágeis, País terá novas vacinas

Inverdades inconvenientes: Estadão Verifica desmente mentiras relacionadas aos imunizantes e a vacinação

A emergência sanitária acabou, mas a vacinação continua

Continua após a publicidade

Baixe o ebook: 10 e mais uma vacinas que mudaram a história

Virada da Vacina: Neste jogo, salvar vidas é o prêmio