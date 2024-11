Estudo traça o perfil de quem pratica atividade física em São Paulo; veja

Intitulado Percepção da população do Estado de São Paulo sobre a prática de atividades físicas, o estudo aponta um crescimento na frequência das atividades: 81% dos participantes que fazem exercícios afirmaram se exercitar duas ou três vezes por semana, ante 66% em 2019.

O levantamento, realizado por meio de entrevistas com 3.007 pessoas, também indica que a prática de exercícios no interior (58%) é mais comum do que na região metropolitana (56%). Essa diferença pode estar relacionada a fatores que vão desde o espaço físico à segurança pública, segundo o médico Gustavo Starling, diretor da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE).