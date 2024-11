O que devemos comer enquanto usamos antibióticos?

Pergunta: Recentemente, me prescreveram antibióticos e estou preocupado que isso possa matar as bactérias “boas” no meu intestino. O que posso fazer para minimizar o dano?

Desde que a penicilina foi descoberta, em 1928, os antibióticos transformaram infecções antes consideradas fatais em condições tratáveis. Mas, no processo de eliminar as bactérias “ruins”, eles também podem dizimar as “boas”.

Felizmente, para a maioria das pessoas, esses efeitos na microbiota intestinal são temporários, afirma Tien Dong, gastroenterologista da UCLA Health. Se você estiver em boa saúde, "provavelmente se recuperará sozinho", diz Dong. Ainda assim, você pode tomar medidas para incentivar essa recuperação. E, embora boa parte da pesquisa na área seja limitada e esteja nas fases iniciais, ela sugere o que talvez seja a ação mais importante: prestar atenção à sua dieta.

O que os antibióticos fazem com o seu intestino?

Os antibióticos afetam os micro-organismos no seu intestino de uma maneira semelhante à que os incêndios florestais afetam as plantas e animais em uma floresta, afirma Dong. A paisagem se regenera, mas com menos diversidade do que antes.

As primeiras plantas a repovoar a floresta após um incêndio são ervas daninhas e oportunistas, e elas crescem por toda parte. O mesmo acontece no intestino após antibióticos. As primeiras bactérias a retornar são pouco diversas e de crescimento rápido, tomando conta do intestino rapidamente. Isso forma um microbioma menos diverso e, portanto, menos saudável, diz o professor.

Felizmente, antibióticos orais de amplo espectro não matarão toda a sua flora, afirma Amy Langdon, especialista em genômica microbiana que recentemente deixou uma posição de pós-doutorado na Universidade Simon Fraser, no Canadá.

Assim como pequenas áreas de vegetação podem sobreviver em uma paisagem queimada, pequenas comunidades de bactérias boas podem se esconder em partes do trato digestivo que os antibióticos não podem alcançar. “Estamos contando com essas para ressemear o intestino”, diz ela.

Com o tempo, esses sobreviventes — juntamente com novas bactérias que você adquire de alimentos, outras pessoas ou seus pets, por exemplo — podem superar a concorrência das ervas daninhas e reconstruir uma microbiota saudável.

Esse processo pode levar mais tempo para algumas pessoas, como crianças pequenas, idosos ou aqueles que tomam antibióticos com frequência. Mas a maioria dos adultos pode esperar que seu intestino volte ao normal em alguns meses, afirma Dong.

O que devo comer após tomar antibióticos?

Sua dieta pode ser o elemento mais importante da recuperação após antibióticos, diz Pawel Kiela, imunobiologista do Centro de Câncer da Universidade do Arizona que pesquisa a microbiota intestinal.

Alguns tipos de alimentos são melhores para incentivar o crescimento das bactérias “boas” e desencorajar as “ruins”. Bactérias intestinais saudáveis tendem a preferir fibras, por exemplo. Leia mais Para além da salada: veja como incluir fibras na rotina e afastar de diabetes a alguns tumores Em um estudo de 2021, cientistas transplantaram bactérias fecais humanas em dois grupos de camundongos: um com dieta pobre em fibras e outro com uma dieta padrão de ração de camundongo, que geralmente contém uma mistura de grãos ricos em fibras. Após ambos os grupos receberem antibióticos, a diversidade intestinal dos camundongos com dieta pobre em fibras se recuperou mais lentamente do que aqueles com a dieta padrão, e algumas de suas bactérias “boas” nunca se regeneraram. Oficiais de saúde federal dos Estados Unidos recomendam ingerir, pelo menos, de 21 a 38 gramas de fibras por dia, dependendo da idade e do sexo. Essa é uma boa quantidade para se objetivar, diz Kiela, acrescentando que cebola, alho, alho-poró, banana, aspargo, alcachofra, aveia e leguminosas são ótimas fontes de fibras.

Para algumas pessoas, antibióticos podem causar diarreia, inchaço e cólicas — e alimentos ricos em fibras podem piorar sintomas como inchaço e gases, lembra Dong. Se você não estiver se sentindo bem para uma grande salada ou um prato de vegetais enquanto toma os medicamentos, tudo bem esperar até que seus sintomas tenham se estabilizado.

Quando uma gama limitada de espécies microbianas é introduzida no intestino por meio de suplementos, explica Kiela, elas competem por espaço e nutrientes, e podem produzir substâncias químicas que impedem que suas próprias bactérias intestinais benéficas se regenerem.

No fim das contas, afirma, tomar probióticos provavelmente “não vai machucar”. Mas eles vão ajudar a sua microbiota a voltar exatamente como era antes? “A resposta é não.”

Este conteúdo foi originalmente publicado no The New York Times. Ele foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.